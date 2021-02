I comitati per la salute pubblica lanciano un presidio sotto la sede di Azienda Zero

Sabato 20 febbraio a Padova, in Corso del Popolo 23, in prossimità dell'Azienda zero, si svolgerà un presidio regionale dei movimenti veneti in difesa della Sanità Pubblica. L'appuntamento è per le 14 e 30. Sono dodice le sigle padovane aderenti al precedente presidio e oltre trenta nel resto della regione.

Presidio

«Un momento - fanno sapere gli organizzatori - per dare voce a tutti quei movimenti e comitati che da anni sono impegnati su tutto il territorio, in difesa della Sanità Pubblica gratuita ed universale, come stabilito dalla Costituzione. Un presidio in continuità con il precedente che si è tenuto il 6 febbraio in ogni città del Veneto. Un'ulteriore occasione per ribadire la piattaforma comune delle richieste di tutti i comitati».