Il Comitato Acqua Bene Comune contro le multiutility: «Festeggiano con le nostre bollette»

Il Comitato Acqua Bene Comune di Padova non h gradito i toni trionfalistici in cui le multiutlity che operano nel territorio hanno rivendicato i risultati ottenuti quest'anno. E attaccano sul rincaro delle bollette.

«Il 22 marzo Hera festeggia la giornata mondiale dell’acqua informandoci che gli utili sono saliti a 322 milioni e il dividendo proposto è di 12,5 centesimi per azione. Per AcegasApsAmga il margine operativo lordo aumenta del 7% ed è di 206 milioni.Queste performance non sono miracoli, ma sono dovute all’aumento delle nostre bollette», fanno notare dal Comitato. «A Padova l’amministratore delegato Gasparetto rivendica “gli importanti risultati ottenuti”, ma non vuole rendere noto il bilancio industriale del settore acqua dei 12 comuni che AcegasApsAmga gestisce e il Comune di Padova ha seppellito la delibera approvata il 28 gennaio 2019 che con i suoi 4 punti consentirebbe un uso più equo e sociale degli utili e dei dividendi».

Sono questi i 4 punti che presentava quella delibera: la fornitura d’acqua non deve essere sospesa nel caso di morosità delle utenze civili residenti e il quantitativo minimo vitale (50 litri persona giorno) deve sempre essere erogato. La bolletta deve diventare più equa, attraverso una tariffa con consumo pro capite e non solo a scaglioni, per diminuire il costo per i nuclei familiari più numerosi, senza aumenti per le altre utenze civili residenti. Le utenze civili residenti disagiate devono ricevere un contributo attraverso un fondo formato da una parte dell’utile dell’ente gestore. Il Comune deve impiegare una parte della propria quota di dividendi Hera per completare la copertura delle bollette delle utenze disagiate.

«Con la siccità - proseguono dal Comitato - dovuta al continuo aumento della CO2 il Sindaco ci ha informato di come bisogna lavarsi i denti senza sprecare acqua, ma le istituzioni non ci dicono che basterebbe eliminare le perdite delle reti per risparmiare molto di più e neppure ci dicono che l’80% dei consumi di acqua viene fatto dall’agricoltura e dall’industria. Nel settore agricolo ci sono ampi margini per risparmiare acqua, se si esce da un sistema basato su monocolture e zootecnia intensive per adottare tecniche agroecologiche che preservino la ricchezza dei terreni, compresa la loro capacità di trattenere l’acqua». Infine una considerazione sul sistema di lavorazione dei rifiuti. «Anche l’inceneritore ha bisogno di molta acqua che aumenterà con la 4° linea. L’amministrazione padovana propone di deviare una parte dell’acqua che serve la bassa padovana per far funzionare l’inceneritore, mentre la soluzione è non costruire la 4° linea, aumentare la raccolta differenziata e ridurre progressivamente la produzione dei rifiuti».