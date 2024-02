Il Comitato di Monteortone invia un dossier allo Iuav: «E' bene che sappiano cosa accade nell'area dei Colli»

Il Comitato Spontaneo Monteortone non molla sulle questioni legate alla difesa del territorio e questa volta si rivolge allo Iuav, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia che ha sottoscritto un un protocollo di intesa con la Fondazione Monte Venda e i Comuni di Galzignano, Battaglia Terme, Cinto, Teolo per promuovere un progetto volto a valorizzare i luoghi in rapporto alla vita degli abitanti e alla fruizione turistica dei luoghi.

«Il Comitato Spontaneo di Monteortone spedirà un contro dossier sui fatti ex-cima anche al Rettore dello IUAV di Venezia. E’ bene che gli organi dello IUAV siano informati su quanto accade nell’area di Colli euganei: in particolare nel Comune dei Teolo che ha approvato una mega lottizzazione in pieno Parco Colli con una offerta turistica e residenziale tutt’altro che sostenibile che avrebbe rovinato il Paesaggio della porta Sud dei Colli, bloccata grazie all’intervento del Comitato Spontaneo, una petizione di 2500 cittadini con una marcia di oltre 1000 persone e dall’autorevole intervento di numerosi docenti dell’Università di Padova. Inoltre sono da evidenziare i punti di debolezza di questa candidatura Mab Unesco». Il Comitato, anche se non lo dichiara apertamente, sa che la partita non è ancora chiusa e i tanti che continuano ad animare la protesta contro una possibile lottizzazione dell'area ex Cima sono preoccupati che questa possibilità si ripresenti, magari ridotta nei volumi.

Ma la questione non riguarda solo quell'area dei Colli Euganei, anche se è diventata un po' il simbolo delle battaglie contro il cemento. «E’ intenzione dello IUAV concentrarsi su due progetti con gli studenti di architettura sull’area del Monastero degli Olivetani e sul Castello del Catajo, altra area minacciata qualche anno fa dall’approvazione di un mega Centro commerciale bloccato solo con l’apposizione di un vincolo paesaggistico da parte del Ministero. Gli amministratori comunali come "giani bifronte", da un lato continuano a costruire senza criterio, consumando suolo e devastando il paesaggio, in pieno contrasto con la Costituzione, la Convenzione Europea del Paesaggio, il Parco Colli, i vincoli ambientali e dall’altro si nascondono dietro ad un dito attivando come in questo caso collaborazioni su singoli siti di interesse, che peraltro in precedenza avevano provato a rovinare (sic!). E’ doverosa l’informazione, perché questo è compito dell’Università ed è strettamente necessario informare anche gli studenti». Il Comitato non contesta che ci sia collaborazione tra lo Iuav e gli enti che hanno sottoscritto il protocollo. «Non siamo contro l’intesa in sé perché ben venga la collaborazione ma non si può pensare di non vedere l’area come un insieme che peraltro comprende ben 15 Comuni, ma se veramente quest’area vuole diventare area Mab Unesco, serve un cambio di passo, soprattutto dal punto di vista della capacità istituzionale, della rigenerazione politica e di una forte governance del territorio in ottica di sostenibilità nei fatti e non solo nelle parole».