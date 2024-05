Comunali Tribano, il sindaco in cerca di conferma presenta la squadra

Confermata la candidatura a sindaco a metà febbraio per Massimo Cavazzana è tempo di formalizzare anche la lista di candidati che lo accompagneranno nella corsa alla carica di primo cittadino di Tribano alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno.

«Una squadra che si presenta ai blocchi di partenza dopo una corsa che ha visto toccare quota 11 milioni di opere pubbliche, di cui l’ 86% derivanti da bandi e finanziamenti, ai quali si aggiungono 2,6 milioni destinati al sociale», sottolinea Cavazzana. Sostanzialmente riconfermata la squadra di governo per le prossime elezioni: Vittorio Salin, attuale Vice-sindaco e assessore allo sport; Mirca Zenna, che ricopre la carica di Assessora alla cultura; Davide Nucibella, Assessore alla partecipazione e all’associazionismo; Luana Benelle, negli ultimi cinque anni Assessora alla famiglia; Massimo Meneghesso, Consigliere con delega all’ambiente e all’agricoltura; Luca Bottaro, Consigliere con delega alle politiche giovanili; Nikolas Vigato, Consigliere con delega al lavoro, commercio e attività produttive.

A completare la lista dei 12 candidati cinque nuovi ingressi. Si tratta di Chiara Berto, occupata nell’azienda di trasporti Battagin; Simonetta Bellamio, OSS presso la Casa di riposo Beggiato di Conselve; Leonardo, Massaro, Avvocato penalista in Padova e Mario Zurma, pensionato e Vice-presidente del Circolo Auser di Tribano e Nicolo Capuzzo giovane bioingegnere industriale . Per Vittorio Salin «E’ motivo di soddisfazione presentarsi alle amministrative 2024 confermando quasi completamente la stessa squadra delle elezioni precedenti. Ciò sta a significare che nel gruppo c’è sintonia e unità di intenti. I cittadini di Tribano potranno contare anche per i prossimi cinque anni su una squadra compatta, motivata e desiderosa di continuare la progettualità iniziata per rendere Tribano un paese ancora migliore».

Il sindaco uscente Massimo Cavazzana sottolinea: «Io credo nel voto che unisce, nell’impegno, nella buona politica del fare, abbiamo affrontato sfide imprevedibili e siamo pronti a sostenere quelle che il futuro ci riserverà con positività e con il supporto di tutti i Tribanesi. Uso volutamente il plurale perché si ricandida un intero gruppo che in questi anni si è impegnato con dedizione per il proprio paese, un gruppo che ha fatto dell’ascolto della popolazione e dell’agire concreto le caratteristiche del proprio operato, un gruppo civico che ha messo la persona e il soddisfacimento dei suoi bisogni al centro del proprio agire. Siamo un gruppo che è sempre stato presente, sia nei momenti di soddisfazione che in quelli di difficoltà per la comunità. Grazie a questo gruppo, in questi cinque anni, il volto di Tribano è cambiato. Il paese è più accogliente». Il primo cittadino ribadisce: «Sono migliorati i servizi, le risorse, le infrastrutture e gli stili di vita. Per il futuro abbiamo in mente un progetto di miglioramento continuo: vogliamo impegnarci ancora di più per il sociale, per la cultura, per l'ambiente, per la sicurezza, per la promozione del territorio e la sostenibilità. Crediamo in una politica del "fare". Vogliamo avvicinare ancora di più l'amministrazione alla cittadinanza, continuare a tessere una rete di relazioni fatta di persone, istituzioni, imprese e associazioni. Crediamo in un paese in cui ogni tribanese contribuisca consapevolmente per una Vita migliore per noi, per i nostri figli, per i nostri anziani. SÌ Tribano può continuare a crescere insieme a noi»