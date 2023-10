Il Comune pianta 1600 alberi attorno al nuovo parcheggio di Via U.Foscolo e alle scuole

Sabato 21 ottobre 2023 alle ore 10.00 presso il nuovo parcheggio di Via U.Foscolo a Carmignano di Brenta ha avuto luogo l’evento di conclusione del progetto “Carmignano Verde” con la piantumazione simbolica degli alberi adottati da cittadinanza e aziende nell’ambito del par- cheggio e dei giardini dei plessi scolastici. Il Sindaco Eric Pasqualon: «Il progetto Carmignano Verde è riuscito a coinvolgere tutta la comunità di Carmignano di Brenta, che dimostra grande sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali. Per questo volevo ringraziare i bambini e ragazzi delle nostre scuole, che con le loro insegnanti, i loro genitori e i loro nonni hanno sostenuto concretamente l’iniziativa assieme ad importanti aziende del nostro territorio. Questa Amministrazione crede fortemente in questi progetti che assieme agli investimenti sulla mobilità sostenibile e la promozione delle buone pratiche ambientali contribuiscono a rendere la nostra comunità sempre più vivibile. Una comunità più verde è una comunità più bella, ma soprattutto più sana».

Il progetto "Carmignano Verde" è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Carmignano di Brenta ed Etifor, una società di consulenza ambientale e spin-off dell'Università di Padova, che ha messo a disposizione la piattaforma wownature.eu per permettere l'adozione degli alberi da parte di privati e aziende. Tra queste, si sono distinte Smurfit Kappa, PM3 Srl e Cartotecnica Postumia Spa, che hanno sostenuto concretamente l'iniziativa adottando nuovi alberi che cresceranno nell’intero polo scolastico

L'evento ha coinvolto il Sindaco Eric Pasqualon con l’Amministrazione tutta, il Senatore Antonio De Poli, il parroco Don Fabio, le aziende, i cittadini e la Preside Francesca Dott.ssa Melfi con le insegnanti e gli alunni degli istituti scolastici, che hanno potuto assistere e partecipare direttamente all'impianto di nuovi alberi e arbusti. Gli alberi selezionati sono specie scelte per garantire la sicurezza dei ragazzi, perché resistenti al vento e alle tempeste frequenti nella zona. In più, serviranno a generare ombra e purificare l’aria catturando inquinanti aerei dannosi per la salute. Si inserisce in un percorso più ampio di miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, che vuole offrire ai bambini e ai ragazzi spazi all'aperto più accoglienti e salubri. Infatti, nel complesso sono state adottati 1600 alberi che sono stati piantumati in parte in data odierna e il restante nelle prossime settimane non solo nei plessi scolastici, ma anche attorno al bacino Giaretta. Il Vicesindaco e Assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Andrea Bombonati sottolinea: «Oggi con questa piantumazione si completa anche un’opera strategica per il nostro territorio, il nuovo parcheggio di Via U.Foscolo dove simbolicamente assieme alle scuole e alle aziende abbiamo piantumato le prime piante. Il progetto “Carmignano Verde” prevede inoltre la piantumazione attorno al bacino Giaretta prevista in data 4 novembre».



Con l’occasione è stato inaugurato anche il nuovo parcheggio di Via U.Foscolo realizzato dall’Amministrazione Comunale con un importo pari a 450.000 euro, un intervento strategico che va a migliorare la viabilità del nostro territorio e consente di incrementare il numero di parcheggi disponibili a servizio delle scuole, della tendo-strutttura sportiva e dei servizi sanitari del Distretto. Il progetto ha visto la realizzazione di 92 posti auto con un doppio accesso, uno su Via U.Foscolo e uno su Via degli Alpini. Inoltre sono stati previsti dei passaggi pedonali di 1,5 metri che dividono le file di parcheggi, in modo da consentire uno spostamento in sicurezza dei pedoni; oltre al filtro verde tra parcheggio e strada per permettere di convogliare e smaltire le acque piovane. Il Senatore Antonio De Poli si complimenta: «Un plauso all’Amministrazione Comune che ha promosso questa iniziativa dimostrando la giusta attenzione e sensibilità rispetto alle politiche ambientali con uno sguardo alla salute e al futuro delle nuove generazioni».