Il comune di Agna socio istituzionale di Lilt

Con una delibera di giunta del 14 settembre il Comune di Agna ha aderito alle campagne dell’associazione LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Lilt

Con il sostegno alla LILT il comune di Agna diventa socio istituzionale nella proposta di iniziative atte a promuovere e diffondere la cultura della prevenzione oncologica, con azioni di sensibilizzazione sul tema del benessere sociale e nella creazione di una rete comunicativa ed informativa per la Comunità con la messa a disposizione di opuscoli e materiale divulgativo. «Abbiamo deciso di aderire alla LILT – commenta il sindaco Piva Gianluca - per dar forza a questa importante associazione che si occupa di prevenzione primaria, stili e abitudini di vita come la lotta al tabagismo ed alla cancerogenesi ambientale e professionale, corretta e sana alimentazione, regolare attività fisica, prevenzione secondaria, prevenzione terziaria e di ricerca scientifica. Ringrazio l’assessore al sociale Catia Baretta che ha curato l’iter per l’adesione».