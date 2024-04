«Comune Attivo» per la promozione dell’attività fisica, altro riconoscimento dalla Regione

Il Comune di Montegrotto Terme entra a far parte della «Rete Regionale dei Comuni attivi». Il titolo, che sarà ufficialmente assegnato nella cerimonia del 12 aprile, premia gli enti che operano per promuovere la salute della popolazione attraverso progetti, programmi, iniziative che stimolano uno stile di vita attivi e aiutano a combattere sedentarietà e inattività fisica. «Si tratta - spiega l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton - di un riconoscimento all’impegno dell’amministrazione nell’attivare percorsi per la promozione di uno stile di vita attivo per i cittadini, percorsi che sono stati validati dall’Ulss 6 Euganea secondo quanto previsto dal programma ‘Comunità attive’ del Piano regionale per la Prevenzione».

«Montegrotto Terme - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - è città della Salute nel DNA: oltre che per i turisti che vengono qui a cercare salute siamo attenti a promuovere la salute intesa come benessere, e non solo come assenza di malattia, anche per i nostri cittadini». In particolare a Montegrotto Terme sono stati avviati fin dal 2020 gruppi di cammino, corsi di attività motorie, di ginnastica dolce, balli di gruppo, corsi di ballo, la manifestazione parchi in movimento che ha coinvolto molte società sportive locali e il centro sollievo dedicato ad anziani deterioramento cognitivo e malattia di Alzheimer.

Inoltre, in collaborazione con la scuola Nievo si sta perfezionando l'attivazione del Programma Pedibus, l’amministrazione ha realizzato una rete di Bike Lane Ciclabili e organizza annualmente manifestazioni come Pasquetta Rundagia e Family Run, Sportland - Festa dello Sport, Biciclettata in rosa e Pedalia-Mo sui Colli per la Prevenzione in collaborazione LILT Padova e mette a disposizioni delle associazioni sportive gli impianti sportivi del territorio per la pratica di attività sportiva sia agonistica che amatoriale per tutte le fasce della popolazione. « L’attenzione del nostro comune per la promozione di uno stile di vita attivo - aggiunge il sindaco - è dimostrata anche dal fatto che già nel 2020 Montegrotto Terme è stato Comune europeo dello Sport, aprendo la strada a Padova che lo è diventata successivamente e alla Regione del Veneto che ha seguito lo stesso percorso da noi intrapreso».