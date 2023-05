Il comune in Austria per studiare nuove strategia per la promozione turistica termale

Due giorni di confronto sulle buone pratiche di promozione culturale e turistica in Austria con le più importanti località storicamente note per il termalismo: una delegazione composta dal sindaco e da alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale è stata nei giorni scorsi a Baden bei Wien, una cittadina termale di circa 20.000 abitanti non lontana da Vienna, per partecipare all'Assemblea generale organizzata da Ehtta (European Historic Thermal Towns Association), l'associazione a livello europeo di cui fanno parte le città storiche termali, tra cui Montegrotto Terme.

L'Associazione conta 50 membri in 18 Paesi, aventi tutti come caratteristica principale l'acqua termale e le origini in tempi antichi. Il Comune di Montegrotto Terme aderisce a questa importante associazione da diverso tempo. «Data l'opportunità di poter partecipare all'Assemblea Generale su invito d dell’Associazione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - abbiamo deciso di cogliere l'occasione per avere anche una visione a carattere internazionale del mondo termale del quale facciamo parte. L'opportunità che abbiamo colto assistendo all'assemblea e condividendo soprattutto le esperienze degli altri Paesi presenti, è stata edificante. Sono stati affrontati in molti punti, molte tematiche inerenti il prodotto turistico che ci accomuna. Il feedback è stato molto positivo e incoraggiante. Abbiamo un prodotto turistico speciale ed eccezionale, a maggior ragione se lo confrontiamo con gli altri Paesi. Un prodotto turistico di grande attrattività anche al di fuori dell’Europa infatti, sta cominciando a svilupparsi un mercato, in modo sempre più consistente, anche in altri Paesi d'oltreoceano. E questo grazie anche ad Ehtta che sta realizzando importanti azioni in campo di promozione turistica».

«Il confronto con le altre realtà turistiche - prosegue Mortandello - ci ha dato molti spunti che nello specifico verranno studiati, affrontati e sviluppati nel prossimo futuro, per rendere la nostra città ancora più competitiva nel mercato turistico internazionale e soprattutto culturale». Ehtta è stata certificata dal Consiglio europeo nel 2010 nell'ambito del programma degli itinerari culturali. Scopo principale dell’associazione è preservare il patrimonio culturale e termale in Europa, incoraggiando la sua protezione e la sua valorizzazione. «Ci è apparso chiaro - conclude Mortandello - che è fondamentale rafforzare la cooperazione tra le città termali europee a livello anche transnazionale, e promuovere la rete a livello europeo in stretta collaborazione con le istituzioni europee e con il supporto soprattutto di programmi europei».

Grazie alla partecipazione all'Assemblea Generale,i rappresentanti dell’amministrazione sampietrina hanno avuto modo di confrontarsi anche con Giuseppe Bellandi, ex sindaco di Montecatini Terme ed ex presidente di Ehtta, che da sempre crede fermamente nell'attività di questa associazione e che è riuscito a far entrare Montecatini nel patrimonio Unesco. Con lui sono state scambiate diverse idee e sono state date diverse indicazioni utili per ambire ad un'ulteriore importante crescita e valorizzazione del territorio.