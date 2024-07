Amministrazione condannata da AgCom per non aver rispettato le norme sulla comunicazione

Aveva ragione Fratelli d'Italia: l'amministrazione comunale non ha rispettato al centesimo le regole di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale delle europee. A segnalare il dubbio era stato il capogruppo Matteo Cavatton e ieri è arrivata la decisione del Corecom, che dà torto al Comune. La pena è simbolica, perché si riduce a darne comunicazione attraverso il sito istituzionale, ma simbolicamete lo smacco rimane e politicamente per il partito di Giorgia Meloni è una piccola stelletta. «Le regole democratiche valgono anche per Giordani e compagnia brutta - commenta Cavatton - .L’abitudine a calpestare i diritti delle minoranze, li ha portati a credere che le norme si applichino soltanto quando vanno a loro favore. La condanna dell’AgCom è l’ennesima dimostrazione dellla protervia mista ad incompetenza che governa la nostra città. L’avviso minuscolo e quasi illegibile con cui sono stati costretti a porre rimedio alle reiterate violazioni delle norme sulla campagna elettorale, dimostra una supponenza senza pari e lascia davvero preoccupati per le sorti di Padova e dei suoi abitanti. Invito l’amministrazione a chiedere scusa all’elettorato con forme e modalità visibili e comprensibili, perché in caso contrario sarà mia cura nuovamente ricorrere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

Il capogruppo di Fdi aveva notificato una segnalazione, firmata come avvocato, con cui indicava il mancato rispetto delle limitazioni previste per le pubbliche amministrazioni nel corso delle campagne elettorali e referendarie. Giunta e consiglieri possono comunicare ufficialmente solo attività riconducibili alla gestione amministrativa, ritenute strettamente necessarie e non differibili, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale. In più non si può utilizzare il logo del Comune, se non per casi specifici, né si possono indicare i nomi dei vari esponenti politici. Cavatton ha segnalato al Corecom invece 91 comunicati stampa inviati dallo scorso 11 aprile, giorno in cui è scattato lo stop alla comunicazione.