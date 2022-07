Comune contro Etra: «Servizio pulizia strade vergognoso»

Il fortunale che ha colpito lunedì Montegrotto Terme è stato seguito da un servizio di spazzamento delle strade da parte di Etra «vergognoso». Non usa mezzi termini l’assessora al Verde di Montegrotto Terme Laura Zanotto che ricorda come nel corso della settimana nonostante i contatti telefonici e le segnalazioni puntuali inviate via mail sia degli uffici, sia dagli amministratori comunali Etra non sia riuscita a dare un servizio di spazzamento non solo buono, ma neppure vagamente sufficiente per una città turistica.

«La situazione più critica - denuncia Zanotto - è quella che si è verificata in piazza Mercato e nelle vie limitrofe, corso Terme e viale Siesalungae via Manzoni. Su Piazza Mercato avevamo esplicitamente richiesto un intervento prima del mercato settimanale del giovedì, è stata lasciata in situazione indecorosa». Rincara la dose il consigliere Omar Turlon «Via Siesalunga a una settimana dal temporale è ancora parzialmente da spazzare. Diversi cittadini sono stati costretti a rimuovere personalmente i cumuli di aghi di pino per poter accedere ai loro carrai. Che servizio è?». L’amministrazione ha già contattato Etra per richiamarla a svolgere il servizio previsto dal contratto e per il quale i cittadini pagano. «È anche una questione di scelte oltre che di organizzazione - chiosa il sindaco Riccardo Mortandello - invito Etra a scegliere per i servizi aggiuntivi ditte locali, che già conoscono il territorio. Il servizio pubblico deve essere garantito».