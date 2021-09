Dal Comune sanificatori anti-Covid per ripulire l’aria in tutte le classi

Un investimento tecnologico per garantire aria pulita e a prova di Covid anche nelle giornate invernali per tutte le aule delle scuole dell'istituto comprensivo di Montegrotto Terme.

Aria pulita

Su iniziativa dell’assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune è iniziata questa settimana l’installazione in tutte le classi dei 50 dispositivi Jonix Non Thermal Plasma ì che, secondo quanto attestato da test del Laboratorio di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, non solo sono in grado di purificare e sanificare in modo continuativo l'aria e le superfici degli spazi chiusi, ma sono anche un virucida efficace per prevenire il contagio da Covid 19.

Dispositivi

I dispositivi, in sostanza, consentono di mantenere l’aria sanificata anche senza tenere costantemente le finestre aperte, cosa che diventerà difficoltosa con i bambini della scuola primaria e anche seconda con l’arrivo della stagione più fredda. «Le regole di sicurezza previste dal ministero degli Istruzione - spiega l’assessore all’Edilizia scolastica - indicano che è necessario garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e le aule scolastiche. Questo è importante non solo per diluire e ridurre o ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici come pm 10 batteri, virus, allergeni, funghi, e di anidride carbonica ma anche per contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus del Covid 19 per alunni e personale della scuola. Per questo il Comune ha deciso di regalare alle scuole questo dispositivo tecnologico che dovrebbe consentire un inverno più sereno per i ragazzi e per il personale docente e non docente»

Ionizzazione

Jonix Non Thermal Plasma Technology è un dispositivo basato su una forma evoluta di ionizzazione che garantisce ambiente dei contaminati in modo continuativo, senza l'utilizzo né residui di sostanze chimiche. Uno studio condotto a fine 2020 dall'équipe del professor Andrea Crisanti dell’Università di Padova ha dimostrato l'efficacia del plasma freddo di ioni X nell'eliminare COVID-19, confermando l'abbattimento della carica virale pari al 99,99% dopo solo 30 minuti di esposizione.