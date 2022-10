Il Comune scrive ai dirigenti scolastici: «Razionalizzare il riscaldamento»

«Un documento a firma congiunta con l'ufficio scolastico territoriale e l'assessorato alla scuola per stimolare i dirigenti scolastici al risparmio energetico, ove sia possibile», ha annunciato l'assessora Cristina Piva. Intanto l’accensione degli impianti di riscaldamento che avrebbe dovuto partire oggi, 24 ottobre, slitta a dopo il ponte dei Santi. Ma visto le temperature è la scelta più sensata e logica, come ha spiegato l'assessora con delega alla scuola, Cristina Piva, che però guarda oltre, a quando l'inverno arriverà. «Noi vogliamo invitare le scuole a un uso più ristretto del riscaldamento cercando di fare delle razionalizzazioni là dove è possibile, secondo anche l'utilizzo che la scuola fa per gli spazi. Per questo nei prossimi giorni partirà una comunicazione a tutte le scuole. Questo non volendo togliere nulla ai ragazzi, che hanno già patito abbastanza e sono stati penalizzati per due anni». Intanto le temperature rimangono alte, questo ha permesso di posticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento: «L'accensione che era prevista oggi è slittata a mercoledì 2 Novembre». Intanto si pensa anche al futuro: «Cinquantadue scuole hanno già l'impianto fotovoltaico. Si sta pensando anche ad altri edifici scolastici compatibili con questa tecnologia. Tra questi ne abbiamo già individuati 2, la scuola primaria Monte Grappa di Via Montà e la "bambini del Mediterraneo" che è un istituto che comprende sia nido che scuola dell'infanzia», ha concluso l'assessora. «Lavoriamo a un futuro molto prossimo ma dobbiamo anche affrontare quello che ci impone l'attualità Per questo scriveremo ai dirigenti scolastici per stimolarli a far sì che ci sia una razionalizzazione del riscaldamento»