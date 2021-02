Ai comuni di Barbona e Vighizzolo d’Este il contributo a fondo perduto di 81.300 euro

Il Ministero dell’Interno sta pubblicando in Gazzetta Ufficiale il decreto che attribuisce la somma agli enti che nel 2021 attiveranno opere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e ciò che fa parte del patrimonio comunale

I Comuni con meno di mille abitanti potranno ricevere dallo Stato un contributo a fondo perduto di 81.300 euro. Il Ministero dell’Interno sta pubblicando in Gazzetta Ufficiale il decreto che attribuisce la somma agli enti che nel 2021 attiveranno opere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Piccoli comuni

A darne notizia il deputato bellunese Roger De Menech, ricordando che l’avvio dell’esecuzione dei lavori deve avvenire perentoriamente entro il 15 maggio 2021. «Complessivamente l’intervento è di 160 milioni di euro in tutto il Paese a favore dei 1.968 Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti. Il provvedimento rientra tra le politiche di sostegno alle aree marginali e soprattutto intende sostenere gli investimenti di questi enti le cui dimensioni non consentono razionalizzazioni della spesa pubblica».