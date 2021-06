Comuni sotto i 15mila abitanti esclusi dai finanziamenti: Agna non ci sta

Ad Agna, nel Consiglio Comunale del 29 giugno, all’unanimità, è stata approvata la mozione in materia di finanziamenti per gli interventi di rigenerazione urbana, proposta da Anci Veneto

Ad Agna, nel Consiglio Comunale del 29 giugno, all’unanimità, è stata approvata la mozione in materia di finanziamenti per gli interventi di rigenerazione urbana, proposta da Anci Veneto. Una mozione che probabilmente sarà proposta da altri piccoli comuni.

Comuni

Con questo atto il Consiglio Comunale vuole mettere in evidenza il forte disagio da parte dei Comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti in quanto sono stati esclusi dagli 8,5 miliardi di fondi destinati alla rigenerazione urbana che il Parlamento aveva destinato a tutti i Comuni d’Italia. Di fatto il Governo esclude 7.260 Comuni dai fondi di rigenerazione, quasi il 91 % dei comuni italiani per un totale del 42 % della popolazione esclusa dai benefici.

Differenze

«Non possono esistere Comuni di serie A o di serie B – commenta il Sindaco Piva Gianluca – però questo sta succedendo, come se il degrado fosse solamente nei grandi Comuni. Stiamo subendo un’ingiustizia sia per quanto riguarda la distribuzione dei fondi destinati al Programma di Rigenerazione Urbana e tale atteggiamento si reitera con il Recovery Plan in quanto nel PNRR riporta, a pagina 216, l’esclusione dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Con questa delibera chiediamo equità e buon senso! Ci rivolgiamo al Governo affinché i comuni sotto i 15.000 abitanti non vengano esclusi dai fondi da assegnare in forza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altresì chiediamo al Governo di modificare, nel rispetto delle volontà del Parlamento, il DPCM 21.01.2021 ed estenda a tutti i comuni d’Italia la possibilità di ottenere contributi per finanziare gli interventi di riqualificazione urbana».