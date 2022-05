Con Giordani torna anche l'ex assessore alla sicurezza, Maurizio Saia

La Buona destra si presenta a Padova a sostegno di Sergio Giordani. Oggi 17 maggio si è presentata annunciando la decisione, già nell'aria, attraverso il rappresentante padovano dek movimento in città, Maurizio Saia (ex assessore della giunta Bitonci, tra i protagonisti della sua caduta nel 2016). Presente anche il leader nazionale Filippo Rossi e Valentina Battistella, candidata nella lista civica ‘Giordani sindaco’. «Sosteniamo Giordani perché la buona destra è una destra moderata, europeista e che nasce in alternativa alla destra populista . dice Rossi - .Inoltre, c’è la buona amministrazione del sindaco Giordani: in questo senso è più che naturale che i moderati appoggino amministratori concreti e capaci di cambiare in meglio le città». «Giordani è un sindaco moderato che in questi cinque anni ha mostrato di dare valore alle idee delle persone indipendentemente dalla loro appartenenza politica – sottolinea Valentina Battistella - .Ha cercato il dialogo ed il confronto, io credo che la Buona Destra abbia molto da dare all’amministrazione, in uno spirito di collaborazione che è quello che Giordani ha sempre messo in campo».