Concerti, attività culturali, arredo urbano e progetti sociali. Ecco come hanno speso i 350 mila euro le Consulte di Quartiere

L'amministrazione Giordani ha deciso fin dall'inizio del mandato di puntare molto sui quartieri. «Se si curano le periferie, si curano i posti vivi della città» è il motto della giunta. Ogni assessore, ognuno per le proprie competenze, sta lavorando in questa direzione. E' questa amministrazione che si è inventata le 10 Consulte di quartiere, ossia dei miniconsigli comunali dove portare idee e progetti. E anche un po' di soldi, visto che ognuna di loro ha ricevuto 35mila euro da poter spendere per rilanciare il quartiere con dei progetti raccolti direttamente sui territori e a casa dei cittadini, poi approvati dall'amministrazione in base alle necessità. Già partita la consultazione per il prossimo anno, quando sono previsti altri finanziamenti.

Questionari

Dopo aver distribuito centinaia di questionari, le consulte hanno poi deciso come spendere questi fondi. Gli obiettivi di questa scelta sono: da una parte, favorire la partecipazione della cittadinanza dando voce alle proposte che vengono da tutti i quartieri della città, dall’altra, permettere ai cittadini di capire come funziona il bilancio comunale condividendo le tappe dell’approvazione e della realizzazione di quanto deciso. In tutto, hanno contribuito 1392 cittadini che invece di stare a guardare (o a criticare) hanno deciso di partecipare, chiedendo opere di arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana, attività culturali, sociali, artistiche, di sport e tempo libero, fino all' attività di aggregazione e al verde pubblico. Ed ecco cosa è stato realizzato.

Centro

• Attività fisica nei parchi

• Corso di attività fisica nel parco Treves (un appuntamento settimanale per i tre mesi estivi)

• Corso di attività fisica nel parco Venturini Natale o nel parco Prandina (un appuntamento settimanale per i tre mesi estivi)

• Concerto dell'Ensemble di clarinetti all’interno del parco Treves.

• Concerto a Porta Portello seguito dalla visita alla stessa.

• Biciclettata sui luoghi di Jappelli, con termine al parco Treves, organizzata da Salvalarte.

• Evento della durata di due weekend, nell'area pedonale antistante Porta Portello, con laboratori di maschere.

Arcella - San Bellino - San Carlo - Pontevigodarzere

• Attività sociali di supporto all’inclusione

• Promozioni attività commerciali nell’area del Borgomagno.

• Sistemazione pista ciclabile e segnaletica al Borgomagno.

• Pulizia e sistemazione dell’area davanti alla chiesa di Pontevigodarzere.

Stanga - San Lazzaro - Mortise - Torre - Ponte di Brenta

• Concerto Clarinetti a San Lazzaro.

• Attività di riqualificazione con interventi di street art a Mortise.

• Bacheche con rastrelliera a Torre, Mortise e alla Stanga.

• Incarico per personale addetto al servizio di apertura e chiusura dell’area gioco al Parco Esperanto, dell’area verde di Via Tonzing, dell’area gioco bambini in via Lanari.

• 3 tavoli ping pong via Lanari, giardino Carpini e parco Esperanto.

• Sistemazione piastra pattinaggio Parco Carpini Torre.

• Sistemazione panchine parco San Lazzaro

• Sostituzione copertura gazebo Parco Esperanto.

Forcellini - Terranegra - Camin - Granze

• Granze e Camin - Organizzazione durante il periodo primaverile - estivo di alcuni spettacoli teatrali/artistici con cadenza mensile/bisettimanale.

• Progetto condiviso con la consulta 4B per un corso di ginnastica per adulti e ragazzi al Parco Iris

• Corsi di Ginnastica, Yoga e Zumba fitness per Adulti/anziani, con appuntamento settimanale di Gioco/Danza per Bambini 0-10 anni.

• Uno spettacolo di Poetry Slam: la poesia in piazza.

• Attività culturali da svolgersi negli spazi della biblioteca di quartiere, in via Boccaccio 80

• Proposte di tipo teatrale all’aperto, da realizzarsi nella piazzetta di via mons. Fortin

• Attività musicali all’aperto sul territorio della Consulta.

• Concerti di allievi dell’istituto Pollini, sul territorio della Consulta.

• Stampa e diffusione sulla rete di pubblicazioni sulla storia e la cultura dei nostri rioni.

• Attività di intrattenimento al Parco Iris, preferibilmente di giocolieri e/o artisti di strada.

• Appuntamenti sportivi itineranti in diverse location del territorio.

• Laboratori all'aperto di costruzione di aquiloni e messa in volo, nel parco Roncajette.

• Cartellonistica per indicare siti di interesse storico e culturale nel territorio di Terranegra.

• Realizzazione di un pannello che spieghi il significato dell'intervento di pavimentazione della piazzetta Forcellini.

• Posizionamento segnaletica per evitare che i camion di grandi dimensioni entrino nel quartiere da via Vigonovese.

• Realizzazione di un intervento all'altezza della fermata del 15 a Villa Berta, che impedisca o quantomeno limiti il sorpasso dell’autobus fermo per la salita e discesa delle persone.

• Intervento per ridurre la pericolosità dell’incrocio tra via Vigonovese e via Giacosa, nel quale c’è un albero in posizione pericolosa.

• Intervento sulle due piccole rotonde di via Scardeone, per renderle più evidenti

• Installazione specchio per favorire l’uscita su via Forcellini da via L. Barbo

• Sistemazione del passaggio via Gallini – passeggiata D’Alberigo

• Interventi di miglioramento sul parco dei Frassini.

• Installazione di due tavoli da ping pong in muratura.

• Intervento sul fondo della stradina che da Via Bonardi, costeggiando gli orti urbani, conduce alla tensostruttura della scuola Falconetto.

Città Giardino - S. Osvaldo - S. Rita - Madonna Pellegrina - S. Croce - S. Paolo

• “Urbanismo tattico”: street art a Santa Rita

• Un bando per passeggiate culturali e nel verde

• Yoga per anziani al Giardino delle Rose

• Progetto condiviso con la consulta 3B per un corso di ginnastica per adulti e ragazzi al Parco Iris

• Concerto Trombe

• Bacheca di quartiere S. Croce

• Acquisto panche con tavolo

• Acquisto 2 defibrillatori

• Acquisto 3 lavagne LIM per la scuola A. Volta e per la scuola Manin

• Acquisto di 8 PC portatili e stampante per una sala informatica nelle scuole

• Sistemazione aiuole Madonna pellegrina

• Intervento su parco via Landucci

Voltabarozzo - Crocefisso - Salboro - Guizza

• Festa dello sport

• Attività sportive

• Portierato di quartiere

• Percorso di sostenibilità ambientale

• Eventi musicali dal vivo nei quartieri

• Incontri culturali e per la creazione della rete sociale

• Interventi di sviluppo di comunità

Mandria - Armistizio - Voltabrusegana

• Promozione attività casetta del custode della scuola.

• Sistemazione Parco detto dell'Usignolo: nuove serrature di entrata tavolo di legno con panchine fisse ai lati, ulteriori panchine fisse.

• Sistemazione Parco della Mela Rossa: nuove reti da calcio, nuova area giochi per i bambini con illuminazione, 2 tavoli con panchine.

• Sistemazione Parco di Voltabrusegana.

• Sistemazione area verde di via Bressanone con almeno due panchine e un tavolo.

Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

Sacra Famiglia - Palestro - Porta Trento

• Riqualificazione/sistemazione Rifugio antiaereo rione Palestro e della vicina lapide in memoria

• Sostituzione del vetro della porta finestra alle Ex Scuderie, Piazza Napoli 41

• Acquisto nr. 1 defibrillatore automatico

•Rifacimento sistemazione piastra basket Via Dottesio/ acquisto canestri

• 2 rastrelliere Parco dei Girasoli

• Piantumazioni alberi Parco Via Ravenna

• 1 panchina spazio verde laterale a Casetta Ex Dazio

• 2 forest-crossing (riciclo tronco albero con aperture per posizionare libri) da installare nr. 1 al Parco degli Ulivi di Gerusalemme e nr. 1 al Parco “Giallo” Via Brigata Folgore

• 2 tavoli ping pong in pietra: nr. 1 al Parco degli Ulivi di Gerusalemme e nr. 1 al Parco dei Gelsi

• 2 scacchiere cemento Parco degli Ulivi di Gerusalemme e Parco dei Gelsi

• 2 book-crossing/punto informativo da installare: Piazzale Firenze, Piazza Caduti della Resistenza

• Riqualificazione/sistemazione parco mura Via Bronzetti

• Acquisto nr. 3 tavoli+panche per lezioni didattica all'aperto da installare presso il giardino scuola primaria Randi di Via Piave

• Circo sociale un pomeriggio alla settimana nel rione Palestro

• nr. 3 concerti in Piazzale Firenze, Piazza Caduti della Resistenza e Corte Bezzecca

Brusegana - Cave - Chiesanuova

• App che guidi tra i siti storici del quartiere

• Illuminazione Parco Spino

• Canestro da basket zona Padova 2000

• Nuova area cani in zona S.Stefano - Brusegana

• Concerto o spettacolo teatrale

Sant’Ignazio - Montà - Sacro Cuore - Altichiero - Ponterotto

• 2 panchine in Piazza Donatori di Sangue.

• 5 tavoli con panche e sistemazione dell’esistente in Piazza Metelli, cia Coronelli, Piazza Donatori di Sangue.

• 1 fontanella in Piazza Donatori di Sangue.

• Tavolo da ping pong in Piazza Metelli.

• Nuovo arredo urbano in Piazza Scimone.

• Una nuova panchina al Parco degli Aceri.

• 7 tavoli con panche al Parco degli Aceri, al Parco Montà, al Parco Unicorni e al Parco degli Alpini.

• 3 tavoli da ping pong nei parchi.

• Sistemazione panchine presenti al Parco degli Alpini.

Le assessore

Francesca Benciolini, assessora al decentramento: «Per noi questo è stato un ulteriore modo per dare centralità alla Consulte e per la costruzione della Padova policentrica. Trasformare le richieste dei cittadini in atti amministrativi è un lavoro complesso, e voglio ringraziare tutti i Presidenti e le Presidenti di Consulta per il lavoro e l’impegno profuso in questo percorso che è stato una grande novità e un grande impegno. Abbiamo certamente individuato delle difficoltà che ci siamo impegnati a superare per il bilancio 2022». «Credo questo percorso sia stato prezioso sia per mettere al centro i quartieri e rendere concretamente partecipe la cittadinanza rispetto alle scelte dell’amministrazione - aggiunge l’assessora alla partecipazione, Marta Nalin - sia per permetterci di individuare le criticità che andranno tenute in considerazione nella direzione dell’elaborazione di modalità per la redazione di un vero e proprio bilancio partecipato. Su questo infatti crediamo si debba lavorare nei prossimi anni, per mettere cittadine e cittadini al centro del processo decisionale, perché così possiamo investire risorse pubbliche per costruire soluzioni più efficaci per rispondere ai bisogni e ai desideri che emergono dai territori».