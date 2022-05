Elezioni 2022, le dieci priorità di Confartigianato per un territorio a misura d’impresa

Rendere i Comuni della provincia di Padova sempre più a misura di impresa: è questo, in sintesi, l’obiettivo che Confartigianato si pone, tenendo aperto il dialogo con gli amministratori locali, in vista delle prossime elezioni amministrative, attraverso un documento politico che illustra i principali ambiti sui quali chiede l’intervento delle amministrazioni locali. «In questi giorni abbiamo fatto recapitare il nostro documento a tutti i candidati sindaci dei Comuni padovani – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio-. Una cosa è certa: bisogna fare squadra con le amministrazioni per far fronte ad alcune sfide cruciali che abbiamo davanti. Per fare questo, bisogna ragionare per obiettivi, nei diversi ambiti che abbiamo individuato: digitalizzazione, sostenibilità, energia e rigenerazione urbana, viabilità, fisco, capitale umano, welfare, reti e sicurezza».

Richieste

Potenziamento delle infrastrutture viarie e digitali, sviluppo di energie rinnovabili, mobilità elettrica, semplificazione delle procedure relative alla riqualificazione edilizia e impulso alle imprese, a partire da quelle attinenti al superbonus 110% e al lavoro: da questi obiettivi passa la modernizzazione del territorio, secondo Confartigianato. «Oggi è necessario creare degli strumenti che consentano a chi vuole fare impresa di poter operare senza troppe imposte o vincoli burocratici – continua Dall’Aglio-. Nello stesso tempo, agli imprenditori i territori devono garantire vantaggi competitivi. Sul terreno della digitalizzazione, questione che il Covid ha portato prepotentemente in primo piano, dobbiamo puntare ad avere la massima copertura della banda larga ultraveloce, oggi assente nella maggior parte dei Comuni della nostra provincia. Altra questione che dobbiamo affrontare è quella della viabilità. Il nostro territorio, pur vantando numeri significativi dal punto di vista della capacità di impresa, non ha mai avuto interventi viari adeguati a questi numeri, una carenza che rappresenta un ostacolo significativo per le imprese, in tante aree. Bisogna intervenire sul collegamento tra la statale regionale 308 e la superstrada Pedemontana Veneta, arteria decisiva perché connessa con un presidio logistico strategico qual è Interporto Padova. C’è poi la statale 47, una strada che da tempo non è più idonea al traffico pesante, ma che rappresenta un asse fondamentale per le moltissime imprese che operano nella nostra provincia e rimane certamente aperta la questione della Regionale 10 Padana inferiore, che rappresenta una risorsa viaria fondamentale per l’area della Bassa Padovana».