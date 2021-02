Conferenza dei servizi per il Sir3: tutti i pareri favorevoli

Tutti i partecipanti hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, raccomandazioni e qualche prescrizione che andranno tenute in considerazione in fase di progettazione esecutiva

Si è tenuta giovedì 25 febbraio la conferenza dei servizi per il progetto definitivo del Sir3, ovvero il momento nel quale vengono raccolti tutti i pareri per mettere la stazione appaltante nelle condizioni di approvare il progetto definitivo e procedere con l’esecutivo. Tutti i partecipanti hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, raccomandazioni e qualche prescrizione che andranno tenute in considerazione in fase di progettazione esecutiva. In particolare la Soprintendenza è tornata ad esprimersi con un parere favorevole.

Soprintendenza

Tra le prescrizioni poste per la Soprintendenza dovrà essere previsto un adeguato rafforzamento della componente vegetale in particolare in corrispondenza del ponte, con l’obiettivo di garantire un’efficace mitigazione. Servirà pertanto prestare attenzione anche alle tipologie di alberi e piante, con un apposito piano del verde.

Prescrive inoltre particolare attenzione nella scelta del materiale con cui verrà realizzatala sede tranviaria, indicando la necessità di “evitare effetto di rappezzo nell’ambito del centro storico ” e di “individuare inerti e additivi cromatici tali da accordarsi percettivamente con le aree prative previste nell’immediato intorno nelle aree in cui il tracciato attraversa porzioni caratterizzate da sostanziale naturalità.” Viene richiesta “particolare cura (...) nella progettazione degli arredi correlati allo sviluppo lineare dell’infrastruttura (parapetti, rastrelliere, cestini, dissuasori,…) che andranno modulati nella scelta dei materiali e della tipologia in funzione degli ambiti di collocazione".

Ciclabili

La pavimentazione delle piste ciclabili dovrà invece “accordarsi e andare in continuità con quelle esistenti”.

Negli ambiti di attraversamento del centro storico, la realizzazione della catenaria di alimentazione alle vetture prevista su via Giustiniani e via Falloppio, “sarà subordinata alla totale demolizione di tutte le strutture volte al sostegno delle infrastrutture esistenti (pali dell’illuminazione, cavi elettrici, corpi illuminati,..) la cui presenza si è sovrapposta e stratificata nel tempo e le cui funzioni saranno ricollocate nella nuova infrastruttura di progetto.”

Ultima prescrizione, quella di attivare il procedimento di verifica dell’interesse storico artistico del Ponte di Voltabarozzo.

Amministrazione

«Sono estremamente soddisfatto. La conferenza di ieri - dichiara l’assessore Ragona - era un passaggio importante, ora proseguiamo verso la variante e il bando dei lavori. Anche la Soprintendenza si è espressa in modo favorevole, con prescrizioni da attuare nel progetto esecutivo che non faranno che aumentare la qualità del progetto. Andiamo avanti determinati per la realizzazione di questa opera, che cambierà la nostra città in maniera radicale con un trasporto pubblico, pulito ed efficiente».