Confronto tra nove candidati alle elezioni Europee: l'iniziativa di Coldiretti a Padova

«Coldiretti è e vuole essere la forza amica del Paese a tutela di agricoltori e cittadini»: così Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto, ha esordito salutando i candidati alle elezioni europee che sono intervenuti all’incontro “L’Europa che vogliamo”, organizzato nell'auditorium del Centro culturale San Gaetano a Padova.

Il confronto

Al confronto hanno partecipato Cristina Guarda di Alleanza Verdi e Sinistra, Miriam Nardelli di Alternativa Popolare, Silvia Fattore di Azione - Siamo Europei, Flavio Tosi di Forza Italia, Valeria Mantovan di Fratelli d'Italia, Mauro Beccari di Libertà, Elisabetta Gualmini del Partito Democratico, Davide Bendinelli di Stati Uniti d'Europa ed Herbert Dorfmann del Südtiroler Volkspartei. Presenti anche numerosi agricoltori padovani, insieme al presidente Roberto Lorin, al direttore Carlo Belotti, al vice presidente Massimo Bressan, alla presidente di Coldiretti Donne Impresa Valentina Galesso, al presiedente dei Senior Stefano Menara e di Coldiretti Giovani Impresa Alessia Parisatto. Un’occasione per raccontare i temi al centro dell’azione e del documento programmatico di Coldiretti, dall’etichettatura d’origine Ue su tutti i prodotti alimentari, al sostegno delle aziende agricole contro le pratiche sleali, fino alla semplificazione burocratica. Dieci i punti evidenziati nel manifesto di Coldiretti, illustrati uno ad uno da Carlo Salvan ai candidati presenti, indicati dalle segreterie dei rispettivi schieramenti. I candidati hanno avuto cinque minuti a testa per parlare delle tematiche di interesse agricolo e non solo, cercando di fornire un identikit della propria lista di appartenenza e del lavoro che ognuno di loro intende portare avanti soprattutto se eletto in parlamento.

Europa

Tutti gli schieramenti dedicano particolare attenzione al settore, riconosciuto ormai universalmente come strategico, appoggiando senza riserve tante battaglie targate da sempre Coldiretti: «Un risultato - commenta Salvan - che conferma l’efficacia dell’azione sindacale di Coldiretti che si è dimostrata capace negli anni di portare all’attenzione dei decisori politici le tematiche a tutela del Made in Italy e di tutti gli agricoltori». Opposizione al Nutriscore, all’impegno sul contrasto, pratiche commerciali sleali, più risorse per la Politica Agricola Comune, applicazione del principio di reciprocità nei rapporti commerciali con i Paesi terzi,abolizione del codice doganale, contrasto alla fauna selvatica, sono solo alcune delle principali richieste che per Coldiretti vanno portate all’attenzione dell’Unione Europea con forza e determinazione. «In Europa - ha concluso Salvan - si prendono le decisioni cruciali per il futuro del settore primario, con evidenti riflessi sul territorio nazionale e locale. Per questo prestiamo molta attenzione al dibattito e ai lavori del Parlamento Europeo. Insieme ai candidati che hanno accettato l’invito al confronto oggi e che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo affrontato i dettagli del “contratto” di cui chiederemo conto agli eletti per i prossimi anni. Ai futuri rappresentanti al Parlamento Europeo chiediamo di impegnarsi a tutelare e proteggere il grande patrimonio italiano fatto di un’agricoltura distintiva il cui valore è strategico per il Sistema Paese».