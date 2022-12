Conselve, nasce un nuovo gruppo consiliare nell'opposizione. Dentro Bortoletto e Destro

Con l’intento di dare maggior slancio all’attività di minoranza e sviluppare diverse azioni di confronto nasce il nuovo gruppo consiliare “Noi Per Conselve”. «Uno spazio di democrazia ed inclusività dove la scelta di campo lascia spazio a collaborazioni verso una Conselve sempre più centrale all’interno di un territorio - si legge in una nota - .Con la costituzione del nuovo gruppo “Noi per Conselve” la minoranza si rafforza con una maggior incisività nel dibattito e nel confronto finalizzato a dare un contributo ancora più rilevante alla vita politica Conselvana cercando di dare concretezza ai bisogni di chi, assieme, vuole creare la Conselve di domani». Del gruppo faranno parte Melania Bortoletto e Nicolas Destro.

I motivi

«La necessità di rinnovamento scaturisce infatti non da fratture tra Consiglieri di minoranza, bensì dalla consapevolezza di poter collaborare in uno spazio d’azione più ampio dove l’obiettivo comune è dare ulteriore incisività all’attività e risposta a tutti quei cittadini che non si riconoscono nell’attuale amministrazione - prosegue la nota - Animati dall’orgoglio nell’essere conselvani e dalla profonda responsabilità d’azione, “Noi per Conselve” guarda al futuro con ottimismo e fiducia dove idee giovani vanno a braccetto con competenza tecnica e voglia di fare.

Conselve merita di ritornare motrice attraverso una politica di sviluppo e di azione, obbiettivi che possono essere raggiunti solo se animati dalla volontà di amministrare a favore della comunità, in altre parole l’esatto opposto di quello che sta avvenendo da parte di questa maggioranza, dove a prevalere è una sterile politica fondata esclusivamente su una contrapposizione fine a se stessa, atta alla disgregazione di ciò che è stato costruito. Questo porterà inevitabilmente il nostro comune ad un ruolo di subalternità territoriale con un pericoloso impoverimento che grida riscatto».