Conselve: scuola invasa dai topi, centro cittadino insicuro, abbandono e degrado in zona industriale. È ormai un bollettino di guerra, Conselve sta rovinosamente cadendo nel baratro dell’indifferenza e della marginalizzazione. La causa ha un solo nome e cognome: amministrazione comunale! In data odierna il nostro gruppo” Noi per Conselve” ha posto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del 27/09/2023 tre mozioni riguardanti, il degrado in zona industriale, la messa in sicurezza dell’hotel oasi e i progetti segreti delle nuove scuole. Nell’ordine; la zona industriale è diventata una discarica a cielo aperto, cumuli di rifiuti e sporcizia caratterizzano parcheggi e strade, aggravata dalla ripetitiva sosta di roulotte dei nomadi che invadano letteralmente spazi adibiti alla funzionalità dell’area produttiva. A nulla sono valse le continue sollecitazioni agli amministratori comprese quelle pressanti delle aziende che si vedono inascoltate ed ignorate tanto che la loro esasperazione ha superato ogni limite della umana sopportazione. Non va meglio nel centro cittadino dove la ormai cronica situazione del vecchio hotel Oasi, da anni chiuso, si sta trasformando in un e vero e proprio ritrovo di soggetti che bivaccano e non solo, generando nella cittadinanza, ed in particolare ai residenti dei quartieri limitrofi, un disagio che sta tramutando in paura ed insicurezza togliendo quella serenità e libertà di movimento che una realtà come la nostra può ancora rivendicare. Anche in questo caso la problematica è stata sottoposta al governo locale con tutti i mezzi possibili, ma azioni concrete e di contrasto, zero. Forse non si vuole acquisire la consapevolezza che rimanere comodi spettatori porterà a breve fuori controllo questa pericolosa situazione con conseguenze sociali, economiche e di sicurezza di difficile quantificazione. E se per la problematica dell’area produttiva c’è indifferenza; e se per la sicurezza e l’ordine pubblico della città si rimane tranquilli, sereni ed impassibili; almeno per i progetti delle nuove scuole (11 milioni di euro) si dovrebbe registrare una attività dell’amministrazione frenetica e vivace nel dialogo, nel confronto, nella condivisione, nella partecipazione con i cittadini, con il mondo della scuola, con le associazioni e in generale con tutti i portatori d’interesse. Pura illusione e fantasia, nulla di tutto ciò, scelte e soluzioni progettuali rigorosamente prese e tenute nel palazzo blindato da ogni possibile ingerenza. Alla fine, la giunta approva e a tutte le migliaia di persone fuori dal fortino comunale non resta che “abbassare” il capo in segno di rassegnazione. La domanda è quanto mai opportuna, ma queste persone sono davvero idonee e degne di ricoprire ruoli di responsabilità e di rappresentanza di una comunità? Noi lo affermiamo come moltissimi altri concittadini, convinti che amministrare servano valori, competenza e spirito di servizio, elementi che non riusciamo a vedere, neanche nella normale gestione quotidiana dell’ente. Infatti, a testimonianza, è di oggi una comunicazione del preside dell’istituto comprensivo “N. Tommaseo” inviata all’amministrazione, all’ULSS 6 settore igiene, ai genitori ai docenti ecc. relativamente ad una grave problematica di presenza di topi alla scuola primaria L.Vinci, segnalata ancora il primo settembre direttamente al vice sindaco Sturaro e all’assessore all’istruzione Mastellaro. Dopo 15 giorni dall’informativa, quindi a scuole avviate, nulla era stato fatto, tanto che il personale del plesso rivedendo gli sgraditi ospiti che s’infilavano negli spazi adibiti a mensa sollecitavano nuovamente il comune ad effettuare il sofferto intervento di derattizzazione. Solo dopo 18 giorni arrivò un addetto a posizionare delle esche. Questa fatto, come infiniti altri, è la dimostrazione plastica di quanto interesse e responsabilità siano presenti in questi amministratori, neanche quando si tratta di bambini.

Noi per Conselve Capogruppo Melania Bortoletto Vice-capogruppo Nicolas Destro