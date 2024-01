Altro che centro destra, è una consigliera del Pd ad affossare la legge sul fine vita

La consigliera regionale eletta nelle liste del Pd, la veronese Anna Maria Bigon non accetta di essere additata come colei che ha di fatto bloccato la legge regionale che doveva definire tempi e modi di valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito, ma di fatto è stata la sua astensione a determinare il risultato negativo.

Così si è rimasti a dir poco sorpreso al momento della conta dopo la prima votazione, quella che ha chiarito che quell'unico voto avrebbe determinato l'esito del voto. Questo perché la consigliera, che è vero che aveva già manifestato perplessità sulla legge, ha deciso di restare in aula e astenersi. Gli articoli da sottoporre al voto erano di fatto cinque e la consigliera avrebbe potuto scegliere di uscire alla prima votazione giusto per comprendere quanto importante sarebbe stato il suo voto. Ha invece scelto di non farlo. «Siamo più astenuti e più contrari, non sono solo io», ci risponde al telefono. «La competenza deve essere dello Stato», ribadisce confermandoci la sua contrarietà al telefono. «Non capisco perché il mio voto sarebbe stato determinante».

«E' un tema etico. Fa strano che ho votato con Fratelli d'Italia ma non lo è anche sottintendere che ci sarebbero stati accordi tra il mio partito e la Lega?», ci sfida la consigliera. «Il voto va espresso con libertà di coscienza, una libertà che ci lascia il partito». Facciamo notare che però il suo partito ha spinto affinché passasse la legge e che se è vero che pubblicamente si dichiarano certe cose, come la libertà di voto, poi c'è la realtà che in tempi non tanto antichi veniva anche chiamata disciplina di partito. E da che mondo è mondo si sa come vanno certe cose, la consigliera però smentisce che lei abbia ricevuto ordini, pressioni o indicazioni. Peccato che ad esempio, la collega Vanessa Camani, anche lei del Pd, non la pensi così e anzi è piuttosto irritata per la situazione. «Bisogna saper stare in una comunità politica, rispettare certe regole. Evidentemente c'è chi non lo sa fare e pensa solo a se».

Anche Elena Ostanel de il Veneto che vogliamo non usa proprio parole al miele per la collega Bigon. «Una maggioranza divisa affossa la proposta di iniziativa popolare sul fine vita. Su un tema così delicato molti hanno scelto di votare contro Luca Zaia a partire da Fratelli d'Italia, ma anche parte della sua lista, di fatto dicendosi contro una pratica già esistente in Veneto: quella che ha garantito a Gloria di poter scegliere liberamente sul proprio fine vita o a Stefano Gheller di andare avanti. Fa ancora più male vedere che questa bocciatura si è determinata per un solo voto, come quello di astensione di Anna Maria Bigon, consigliera del Partito Democratico», dichiara la consigliera Ostanel che poi rincara pure la dose con un'affermazione al veleno, che è chiaro che è diretta proprio a lei. «Potevamo segnare un momento positivo importante, come avevo chiesto in aula, ma molti non ne sono stati all'altezza», ha chiosato Ostanel. Amaro anche il commento di Erika Baldin, consigliera regionale M5S. Anche lei molto si è impegnata su questo tema e il suo commento non lascia spazio a tante interpretazioni: «Oggi sarebbe stato possibile perfezionare tale iter, aggiungendo diritti e possibilità, senza togliere niente a nessuno. Invece i persistenti conservatorismi l’hanno avuta vinta, sia per la défaillance delle sedicenti voci liberali e moderate, che ormai sono acquattate sotto l’ombrello della destra più retrograda; sia per il voto della consigliera Anna Maria Bigon, la quale si è assunta la responsabilità di dividere il fronte progressista delle opposizioni».