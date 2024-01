La consigliera Venturini alla Regione: «Configliachi, è ora di cederlo»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, a seguito del ritrovamento dei corpi di tre uomini morti da intossicazione da monossido di carbonio, è intervenuta auspicando che la Regione, di cui una parte dell'edificio è proprietaria, intervenga al più presto.

Per questo motivo la capo gruppo in Consiglio Regionale di Forza Italia ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Seguo da tempo la vicenda del Configliachi e ho spesso interagito con gli uffici regionali che hanno la pratica e che devono dare il via libera alla vendita dell'immobile che porterebbe anche alla riqualificazione. Credo che, anche alla luce di quanto accaduto, sia opportuno adesso agire nel più breve tempo possibile per sbloccare la situazione».