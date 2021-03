Il consigliere Tarzia: «La nomina del garante dei detenuti non può essere calata dall'alto»

La vicenda della mancata nomina del garante per le persone private della libertà sta diventando un caso, specie dopo le notizie emerse nelle ultime ore che riguardano una presa di posizione del Dap verso la direzione del carcere di Padova.

Voto

Dopo anni di attesa, circa dieci, il consiglio comunale ha votato ben due volte non riuscendo nell’impresa di arrivare a una nomina. Il voto del consigliere Luigi Tarzia, eletto nella Lista Giordani, è risultato determinante per non eleggere il candidato sostenuto dall’intera maggioranza. Non sono bastati infatti i 21 voti per raggiungere i due terzi dei voti dei consiglieri per incaricare Antonio Bincoletto, ne sarebbe bastato giusto un altro. Tarzia ha preferito dare la sua preferenza a un'altra candidata che ha raccolto appunto una preferenza, la sua.

Capigruppo

Una questione che sta facendo discutere ma che il consigliere non vuole sia strumentalizzata: «La mia non è una posizione irreversibile, c’è lo spazio per arrivare a una soluzione. Sono i capigruppo che hanno deciso di convergere su una figura, credo un consigliere debba avere la libertà di scegliere se gli va bene oppure o no. Bisognava coinvolgere tutti i consiglieri, non può essere una decisione calata dall’alto, come è in questo caso». Tarzia si dice comunque disponibile a trovare un accordo dopo un franco confronto tra i consiglieri: «Non ho nessun pregiudizio verso il prof. Bincoletto, se sarà lui a essere nominato sarò primo il a complimentarmi e a rendermi disponibile per supportarlo. Non vorrei poi che si pensasse che ho una posizione pregiudizievole nei confronti dei detenuti che al contrario penso sia una parte attiva della nostra società, loro come tutti quelli che all’interno operano».