Il Consiglio approva la variante urbanistica: l’ex Rio d’Oro sarà Casa di riposo

Il Consiglio comunale di Montegrotto Terme ha approvato, con i voti della maggioranza, la variante urbanistica che consentirà l’abbattimento dell’ex hotel Rio d’Oro, all’ingresso della città, e la costruzione al suo posto di una casa di riposo, in convenzione con il Servizio sanitario. «L’operazione - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - fa parte di un importante pacchetto di interventi urbanistici di riqualificazione e rigenerazione del territorio dove l’equilibrio tra pubblico e privato costituisce l’elemento nodale per ridare decoro e slancio alla nostra città».

Ex Hotel Rio

«L’operazione del’ex hotel Rio d’Oro - spiega l’assessore all’Urbanistica Luca Fanton - avrà un impatto molto positivo sul nostro territorio; l’indice di edificabilità passerà dall’attuale 2,50 mc/mq, a 1,65 mc/mq, il volume massimo edificabile attuale 31.878,80 mc, mentre quello di progetto è 21.075,46 mc, l’altezza massima attuale 31 m, quella di progetto di progetto 10 m. Sono inoltre previsti 1.218 mq di parcheggi interni e 830 mq di parcheggio esterno. Il beneficio pubblico di questa operazione consiste nella realizzazione e cessione di un manufatto di 260 mq, con area pertinenziale spazi a parcheggio esclusivi».

Comune

«Il Comune - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - sottoscriverà una specifica Convenzione con il soggetto gestore del centro servizi per anziani ma già con questa delibera vengono definite le forme di vantaggio per il comune: tra queste l’impegno a dare priorità a cittadini residenti nella selezione del personale, l’impegno a riservare il 10 % dei posti a persone residenti segnalate dai servizi sociali e il 5% di sconto sulla quota alberghiera e un ulteriore 20% di sconto qualora la quota alberghiera sia interamente carico del Comune».

Riqualificazione

«La società aggiudicataria dell’hotel Rio d’Oro - ricorda il sindaco - aveva originariamente acquistato l’ex hotel Bagno Romano. Grazie ad un accordo raggiunto con i titolari dell’hotel Marco Polo, la società ha partecipato all’asta dell’ex Hotel Rio d’Oro, aggiudicandosela. Risultato: l’hotel Bagno Romano è stato demolito e a breve sarà demolito anche l’ex Hotel Rio d’Oro. Risultato a nostro modo di vedere straordinario, sia per l’area centrale fronte Duomo, che per la zona di Piazza Mercato. Infatti, nell’ambito dell’ex Hotel Rio d’Oro rientrano: la recente conclusione dell’intervento di riqualificazione della costruzioni prima abbandonate dell’ex Cooperativa Sacro Cuore, la piazza Mercato riqualificata e riasfaltata, in parte con risorse dell’ente (ed in parte a scomputo oneri del recupero dell’area dell’ex Cooperativa Sacro Cuore, la riqualificazione di via Siesalunga con rifacimento del marciapiede, messa in sicurezza della curva e a breve, grazie ad un accordo con i privati proprietari, sarà demolita ed arretrata la muretta di recinzione sulla curva per l’allargamento e messa a norma e in sicurezza del marciapiede».

Master plan

«L’Amministrazione - annuncia Fanton - sta redigendo un master plan delle aree centrali, a partire dal Duomo fino a piazza Mercato, altro elemento progettuale molto importante sia per lo sviluppo della città, che per una visione complessiva della progettualità e pianificazione urbanistica».