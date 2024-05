Bressa presenta la delibera sull'hub Alì: «Tanto si consuma, tanto si compensa»

Il momento, alla fine, è arrivato. E' cominciato, infatti, attorno alle 18 e 10, il consiglio comunale dove sarà sottoposta al voto la variante che autorizzerà, in caso di esito favorevole, il gruppo Alì a realizzare il suo progetto di hub logistico a Granze. E proprio i cittadini del quartiere, circondato dalla zona industriale, insieme a comitati e realtà ambientaliste che si battono contro il consumo di suolo, sono presenti dentro e fuori dalla sala consiliare di palazzo Moroni. La questione è politica. La maggioranza è spaccata e rischia di non arrivare ad approvare la delibera, qualora i "6 dissidenti" dovessero confermare la loro contrarietà.

La cronaca

Dopo le interrogazioni del consigliere della lista Giordani, Luigi Tarzia, che ha chiesto al consigliere Antonio Bressa sul fumo nei parchi, e del consigliere forzista Roberto Moneta, che ha invece chiesto all'assessore e vice sindaco, Andrea Micalizzi, chiarimenti sullo stato di salute delle nostre strade, il consigliere Ubaldo Lonardi ha proposto di interrompere la seduta fino a che il sindaco Sergio Giordani non fosse arrivato. E propone di metterla al voto. Parte una discussione che viene interrotta proprio all'arrivo del sindaco. Il consigliere Matteo Cavatton ha invece interrogato il sindaco sull'intenzione o meno di partecipare alla discussione a al voto sulla variante, il quale ha risposto affermativamente. Il sindaco poi ha illustrato l'operazione ex caserma Romagnoli.

La protesta

Il presidente dell'assemblea, Antonio Foresta, ha posto un limite all'ingresso delle persone che volevano assistere alla seduta, circa quaranta presone, e ha chiesto a un certo punto di abbassare i cartelli con slogan di protesta. Alle 19 e 30 circa, proprio mentre il presidente Foresta stava per dare il via alla discussione sulla variante, ha chiesto la parola il consigliere Luigi Tarzia che ha chiesto di riscrivere la mozione e di votarla nel prossimo consiglio comunale. Spiega Tarzia: «La preoccupazione dell’opinione pubblica di queste ultime settimane, non ultima quella delle nostre parti politiche devono indurci a una maggiore serenità nel nostro giudizio, che va liberato da inutili forzature. La delibera iscritta all’ordine del giorno presenta diversi profili illogici e riferimenti normativi e dello stato dei fatti contrastanti, oltre a valori economici, che confrontati con professionisti esterni e terzi rispetto all’amministrazione e alla parte istante, hanno rilevato costi non congrui nella perizia che evidenziano una rilevante sottostima nel contributo straordinario dovuto a favore del comune e che noi siamo tenuti a meglio valutare al fine di tutelare l’interesse pubblico generale. Molti di questi elementi economici sono stati modificati nelle ultime ore a conferma che, nonostante i mesi trascorsi inutilmente, che avrebbero dovuto portare ad una migliore valutazione, non tutto è stato valutato, congruito, come doveva fin dall’inizio e questo crea incertezza economica sui valori dovuti che a loro volta si intrecciano anche con la questione “Romagnoli” su cui pesano una serie infinita di costi anch’essi dai valori incerti, pensiamo ai costi delle bonifiche, di cui nulla si conosce non disponendo di una caratterizzazione delle aree, che potrebbero creare un danno rilevante alla cassa comunale. Sulla scorta di quanto è già successo per la Curva dell’Euganeo, le chiedo di sospendere temporaneamente la discussione e di ritirare la delibera e di farla riscrivere con una nuova congruità di costi, elencando le compensazioni, evidenziando i benefici tutti dell’intera operazione e di farla ridiscutere nel secondo consiglio comunale di fine giugno (24.6.2024) e tutto questo glielo chiedo nell’interesse pubblico generale della Città. Un bravo politico, un capace amministratore aiuta gli altri a seguirlo.Non si metta, glielo chiedo ancora una volta, nelle condizioni di non farsi aiutare e di non farsi seguire! Glielo dico da civico a civico. Lasciamo fuori le logiche della vecchia politica, quelle dei diktat che non fanno onore e portano solo a un danno per la città». La richiesta del consigliere Tarzia però non passa. E questo potrebbe determinare il suo voto contrario e nelle prossime settimane l'uscita dalla maggioranza.

Quando tocca a Matteo Cavatton, che invece espone le pregiudiziali rispetto alla compensazione proposta dal Comune (che coinvolge appunto la caserma Romagnoli), risponde Lorenzo Minganti, direttore generale del Comune, spiegando dal punto di vista legislativo come sarebbe tutto legittimo (tra le polemiche con lo stesso Cavatton). Anche il consigliere del gruppo misto ed esponente di PadoVà, Manuel Bianzale, ha proposto di rimandare la votazione. «Non ci sono state variazioni nel testo», rispondono dall'amministrazione comunale, riferendosi chiaramente alle somme previste per la compensazione.

Dopo questi tentativi almeno di rimandare la votazione, non andati a buon fine, alle 19 e 48 è stato il momento di presentare la variante, compito che è toccato all'assessore Antonio Bressa. In una ventina di minuti, concessi per poter spiegare nella maniera più chiara possibile, il testo. Dieci minuti sono invece quelli a disposizione per gli interventi dei consiglieri, sia di quelli a favore che di quelli contrari. «La valutazione ambientale strategica, la commissione Vas, ha deciso che non c'erano significativi impatti sull'ambiente. Noi sappiamo che è un progetto importante per l'azienda e che ha però un innegabile impatto. Per questo abbiamo fatto fare uno studio che ci ha detto che la razionalizzazione della logistica di Alì poteva essere compensato. E' stato definito dal dottor Stefano Stanghellini il valore finale di quel terreno, il 50% deve essere utilizzato per mitigare l'azione. Ci siamo detti così di cercare delle soluzioni e abbiamo trovato nella caserma Romagnoli con 9 ettari pavimentati. Quindi l'idea è di utilizzare le risorse che arriveranno dall'operazione di Alì è quella di pareggiare la permealizzazione del suolo», spiega l'assessore. «Non ci siamo però dimenticati di coloro che saranno prossimi all'hub dove vogliamo avviare una serie di operazioni per mitigare il consumo ambientale. Inoltre con il comune di Saonara e con la provincia abbiamo stoppato eventuali nuovi ampliamenti dell'area industriale». Sono previsti 67 emendamenti alla delibera. Così alle 20 si è deciso per una sospensione di 45 minuti.