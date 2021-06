Consiglio comunale: passa abbassamento Tari, l'aumento di capitale Aps e mozione 5S su energia

Il consiglio comunale è tornato a riunirsi in presenza, con tutti i 32 consiglieri. La seduta, ha visto l’approvazione di alcune importanti delibere.

Tari

La prima, proposta dall’assessore al Commercio e ai Tributi, Antonio Bressa, riguarda la riduzione della Tari (la tassa per l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti) del 3,2% per le oltre 100 mila utenze domestiche e di percentuali ben superiori per le quasi 20 mila utenze non domestiche (ad esempio, -54,1% per le discoteche, -46,2% per gli impianti sportivi e le palestre, -46,1% per le piscine, -36,6% per le associazioni e i circoli, -36,1% per i cinema e i teatri, -35,9% per gli alberghi e -28,6% per i musei e le biblioteche).

Aps

Il vicesindaco Andrea Micalizzi, ha presentato il via libera all’aumento di capitale di Aps Holding per 17 milioni e 200 mila euro. L'obiettivo è quello di farla partecipare, se dovesse essere necessario, al cofinanziamento della seconda linea di tram Stazione-Voltabarozzo. Aps è stazione appaltante. Il governo ha destinato 56 milioni per la realizzazione di quest'opera.

Energia

Il consiglio comunale di Padova ha anche approvato a tarda notte, all'unanimità dei presenti, la mozione sulla creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo presentata dal consigliere pentastellato Giacomo Cusumano. La mozione impegna il sindaco e la giunta a «promuovere nel territorio comunale di competenza - anche attraverso forme di partenariato pubblico/privato - la creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l'impiego di aree o edifici di proprietà comunale». Con la mozione si chiede, infine, di assicurare anche attraverso la creazione dì apposito sportello o centro informazioni, la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo.