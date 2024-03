In corso le elezioni provinciali, cambia il parlamentino di Palazzo Santo Stefano

Sono in corso le elezioni per il nuovo consiglio provinciale. Da questa mattina e fino alle 20, sindaci e consiglieri della provincia andranno al voto per eleggere i nuovi 16 componenti del parlamentino di Palazzo Santo Stefano. Sono state presentate e regolarmente depositate cinque liste, corredate dal numero sufficiente di firme degli aventi diritto al voto (sindaci e consiglieri comunali della provincia), per un numero totale di 74 candidati. In mattinata ha votato anche il presidente della Provincia (e sindaco di Padova), Sergio Giordani. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, a partire dalle ore 20e continuerà fino al completamento. Quest'anno, a differenza di due anni fa, ci sono 5 liste.

Le liste

Forza Provincia

Lista Civica per Padova e provincia

Padova Provincia al centro

Tutta la provincia - Uniti per il territorio

Veneto domani - La sfida identitaria