Consiglio regionale, non passa la mozione Schiavonia. Ostanel: «Promesse non mantenute»

Una mozione presentata dalla consigliera regionale Elena Ostanel il 15 settembre 2021 che chiedeva di arrivare a una equa distribuzione dei pazienti Covid, per evitare di far tornare l'ospedale Schiavonia, Covid Hospital. «Una richiesta che arrivava da medici, sindaci e cittadini», spiega la consigliera.

Respinta

La mozione è stata discussa nel corso del consiglio regionale del 12 gennaio con l'emendamento che aggiunto in cui chiede se l'accordo di dicembre, dove il direttore della sanità veneta, Luciano Flor e l'assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin, che avevano dichiarato che avrebbero chiesto la disponibilità di quaranta posti letto presso il Policlinico di Abano, esiste ancora. Una soluzione per distribuire i pazienti Covid. «La mozione - spiega Ostanel - come l'emendamento, sono stati respinti. Nel mio intervento successivo al voto ho chiesto all'asssessora Lanzarin se manterranno la promessa e l'impegno preso a dicembre. Continuerò a chiederlo fino a quando non avrò una risposta soddisfacente rispetto a una promessa, un accordo, preso».