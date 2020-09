Consiglio regionale: quarantuno seggi a otto per Zaia e i suoi alleati. Ecco chi sono gli eletti

Alla coalizione a supporto del confermato Presidente, Luca Zaia vanno 41 seggi. Un risultato storico e netto. Questi i nomi degli eletti che andranno a sedere in consiglio comunale. Va comunque considerato che potrebbero esserci delle nuove entrate una volta che la giunta sarà nominata. I consiglieri che andranno a coprire la carica di assessore liberano il posto ad altri "ripescati" come primi non eletti. E' il caso del padovano Alain Luciani che sarebbe il primo a beneficiarne nel caso di nomina, molto probabile, ad assessore di un consigliere della lista del Presidente.

Maggioranza

Ecco i ventiquattro consiglieri eletti nella lista Zaia presidente: Gianpaolo Bottacin, Silvia Cestaro, Giovanni Puppato, Fabrizio Boron, Luciano Sandonà, Elisa Cavinato, Giulio Centenaro, Simona Bisaglia, Sonia Brescacin, Roberto Bet, Alberto Villanova, Silvia Rizzotto, Nazzareno Gerolimetto, Francesco Calzavara, Fabiano Barbisan, Gabriele Michieletto, Francesca Scatto, Roberta Vianello, Stefano Valdegamberi, Filippo Rigo, Filippo Rando, Roberto Ciambetti, Marco Zecchinato, Stefano Giacomin, Silvia Maino. Il partito del Presidente, la Lega Salvini, porta a casa 9 seggi: Roberto Marcato, Cristiamno Corazzari, Federico Caner, Marzio Favero, Marco Dolfin, Elisa De Berti, Enrico Corsi, Manuela Lanzarin, Nicola Finco. Gli alleati di Fratelli d'Italia 5 seggi: Enoch Soranzo, Tommaso Razzolini, Raffele Speranzon, Daniele Polato, Elena Donazzan. Forza Italia mantiene 2 seggi con Elisa Venturini e Alberto Bozza. La Lista Veneta Autonomia conquista un seggio con Tomas Piccinini.

Opposizione

Per quanto riguarda l'opposizione, la coalizione Lorenzoni conquista solo 8 seggi. Sei vanno al Partito Democratico dove sono eletti Vanessa Camani, Andrea Zanoni, Francesca Zottis, Jonatan Montanariello, Anna Maria Bigon, Giacomo Possamai. Il Veneto che vogliamo conquista un seggio con la padovana Elena Ostanel come Europa Verde con la conferma di Cristina Guarda.