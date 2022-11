Pronte le consulte di quartiere, Coalizione civica tiene solo Città Giardino

Oggi 24 novembre tutti i capigruppo di maggioranza hanno inviato al presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta la lista con i 100 nominativi che rappresenteranno la stessa maggioranza nella costituzione delle 10 consulte di quartiere, specificando che le Consulte saranno composte da 160 persone: 100 di maggioranza e 60 di minoranza.

Cosa sono

«Le Consulte di quartiere rappresentano una delle forme più alte di “cittadinanza attiva” e sono riuscite a unire nella passata consiliatura le istanze del territorio al Consiglio e alla giunta e in questo mese, per rinsaldare questa finalità, c’è stato un lavoro costante teso a verificare le liste dei tanti cittadini e cittadine, che hanno offerto la propria disponibilità iscrivendosi all’albo delle consulte - evidenziano i capigruppo di maggioranza, Gianni Berno, Luigi Tarzia, Marta Nalin, Paolo Sacerdoti e Antonio Foresta - .Ringraziamo le 100 persone che presto saranno ufficialmente rappresentanti nelle nuove consulte e potranno insediarsi insieme a quelle nominate dalla minoranza per ricominciare quel prezioso lavoro nei quartieri, per dialogare con chi li vive e supportare il Comune nell’identificare i bisogni, i problemi da risolvere e trovare insieme le giuste risposte per migliorare sempre più la qualità e la vivibilità di ogni zona e quartiere della nostra città. Un lavoro prezioso, un gioco di squadra che rende le istituzioni più vicine alla cittadinanza e permette una partecipazione in organismi che dialogano costantemente con le comunità territoriali. La maggioranza ha già trovato un accordo anche sulle presidenze e vicepresidenze* (che comunque dovranno essere votate e condivise da ciascuna consulta) cercando di dare rappresentatività alle persone referenti nominate da tutti i gruppi consiliari nella consapevolezza che presidenti e vicepresidenti hanno il ruolo di far funzionare al meglio la consulta valorizzando tutti e tutte, consultieri e consultiere, e attivando le varie commissioni che potranno accogliere ulteriori disponibilità di cittadini e cittadine che vogliano impegnarsi per il bene della propria comunità».

I nomi

Consulta 1 (centro) Presidente Verrecchia Francesca (Lista Giordani) – Vice Zaggia Elena (Padova Insieme)

Consulta 2 (Arcella) Presidente Forner Carlo (Lista Giordani) – Vice Rolle Mauro (C. Civica)

Consulta 3A (Stanga-Moryise) Bresin Silvia (Lista Giordani) – Vice Bocchetti Manuela (PD)

Consulta 3B (Forcellini-Terranegra) Casetto Fabio (PD) – Vice La Carla Maria Paola (Lista Giordani)

Consulta 4A (Città Giardino-Sant'Osvaldo) Giacon Celestino (Coalizione Civica) – Vice Drago Gianni (PD)

Consulta 4B (Voltabarozzo-Guizza) Sanco Alessandro (PD) – Vice Beninca Sabrina (Lista Giordani)

Consulta 5A (Mandria-Armistizio) Fontolan Valentino (Per Padova) – Vice De Blasi Claudia (C. Civica)

Consulta 5B (Sagra Famiglia-Palestro) Masciadri Mila (Padova Insieme) – Vice Ianniti Roberto (C. Civica)

Consulta 6A (Brusegana-Chiesanuova) Sardena Luciano (PD) – Vice Zanovello Marta (Per Padova)

Consulta 6B (Montà-Altchiero) Cesaro Andrea (PD) – Vice Ghedin Mattia Gregorio (Lista Giordani)