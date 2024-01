Consumo di suolo, gli ambientalisti propongono un referendum per abrogare 2 articoli della legge regionale

Quando la scorsa estate è scattata la mobilitazione contro la lottizzazione dell'erea Ex Cima nella frazione di Monteortone a Teolo, il Comitato Spontaneo No Cemento ha dato una nuova spinta alle battaglie ambientaliste che da anni vengono portate avanti nei Colli Euganei. Per questo il Comitato ha deciso di alzare il tiro e di farsi promotore di una iniziativa ben più ambiziosa: dotare finalmente la regione di una legge che davvero regolamenti il consumo di suolo. Il Veneto in realtà una ce l'ha, ma risale al 2017 e andrebbe secondo gli ecologisti rivista alla luce dei dati che vedono ancora la nostra regione in testa alle classifiche sul suolo desertificato.

«In questi anni la situazione è addirittura peggiorata: per consumo di suolo il Veneto, grazie a una serie di deroghe contenute nella legge, è la seconda regione italiana con un incremento di quasi il 12 per cento che in provincia di Padova sfiora il 19%», evidenziano dal comitato. Da questa riflessione nasce l'idea di un referendum per abrogare due articoli di quella legge regionale che secondo gli ambientalisti altrimenti non può essere efficace. Sono i due, il 12 e il 13, che prevedono 16 eccezioni, come ad esempio la dicitura "interesse pubblico", formula che è stata alquanto abusata in questi anni e che hanno permesso edificazioni in tantissimi comuni. L'iniziativa di sensibilizzazione dovrebbe partire a metà di questo mese per poi passare alla raccolta delle firme che servono per proporre un referendum regionale. «Il vero problema di quella legge è che nel dare disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e norme per il governo del territorio definisce tutto ciò che non è consumo di suolo proprio attraverso gli art 12 e 13 (deroghe) ma non definisce ciò che è consumo di suolo», spiegano i promotori dell'iniziativa.