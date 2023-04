Conte agli imprenditori veneti: «Autonomia differenziata un grosso rischio»

L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di autonomia differenziata durante un incontro pubblico a Treviso. «Io sono particolarmente critico sia su come è stata pensata e sia su come la voglione realizzare. Lo dico a tutti gli imprenditori veneti, attenzione alle false sirene. Voi che fate impresa vi troverete con venti sistemi diversi di regolazione. Quando andrete a vendere i vostri prodotti in altri territori vi troverete un'Italia frammentata. Senza pensare ai costi che questo comporterebbe alle amministrazioni», ha evidenziato Conte. «Un disastro che va assolutamente evitato».