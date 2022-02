Cinque Stelle, Cusumano: «Solo carte bollate. Conte è il nostro leader»

«Solo carte bollate mandate avanti da due o tre rancorosi. Noi siamo tutti con il presidente Conte e se dovessimo tornare al voto stravincerebbe di nuovo». Così ha risposto Giacomo Cusumano al Mattino di Padova sul terremoto in casa Cinque Stelle, scatenato dal tribunale di Napoli. La giustizia ha annunciato l’azzeramento dei vertici del partito, sospendendo la modifica dello statuto e la conseguente elezione di Giuseppe Conte come leader del movimento. «Nessun caos e nessun problema, perché tanto siamo tutti compatti dalla parte di Conte - risponde Cusumano, consigliere comunale a Padova del Movimento Cinque Stelle - visto che lui è rappresentativo dei Cinque Stelle e poche persone sicuramente non possono togliergli i suoi meriti. Conte è stato presidente del consiglio con due formazioni diverse. Abbiamo affrontato i periodo peggiori pandemici con lui e lo abbiamo fatto nella maniera migliore possibile, riuscendo ad ottenere anche accesso al Pnrr. Perché molti lo hanno dimenticato, appositamente, ma è stato Conte a conquistarsi quei fondi. Senza di lui oggi avremmo un debito enorme come la Grecia».