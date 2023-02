«Continua la strage, la sicurezza sul lavoro va messa al centro. E' una priorità del Paese»

Francesca Re David, ex segreteria generale della Fiom-Cgil e Aldo Marturano, segretario generale della Cgil di Padova, hanno ribadito come non sia più rinviabile il momento di intervenire per far cessare le morti quotidiane di lavoratori

«Mentre a livello nazionale il numero dei decessi sul lavoro è diminuito leggermente, in Veneto e in provincia di Padova si va in controtendenza», commenta Aldo Marturano, segretario generale della Cgil di Padova, alla notizia dell'ennesimo decesso di un lavoratore, avvenuto non troppo distante da dove si sta svolgendo in questi giorni il Congresso Nazionale. «Un altro morto, continua questa strage che conta circa mille decessi l'anno. Ma il tema della cultura della sicurezza non è in agenda ma non più rinviabile. Siamo stanchi di piangere persone che escono di casa per andare a lavorare e non vi fanno più ritorno». L'ex segreteria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, fa notare come non ci siano investimenti reali che puntino a costruire una cultura della sicurezza reale: «Non c'è un euro che viene impiegato in questo. E' tempo che lavoratori e lavoratrici trovino la forza di far evidenziare questo che è uno scandalo che produce di continuo lutti».