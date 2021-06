Cambia il contratto, lavoratori con stipendio decurtato. Proteste all'Esu

Un passaggio in Prefettura e poi sotto gli uffici della sede dell’Esu. Si sono mossi così nella mattinata di lunedì 7 giugno lavoratori che prestano servizio all’ente attraverso delle cooperative le quali però non corrispondono loro un salario a adeguato. Durante lo sciopero i lavoratori addetti al portierato delle residenze ESU di Padova hanno sottolineato che, «nonostante le ripetute richieste di incontro a ESU, REGIONE e Ass. Donazzan, nessuno di questi vuole ascoltare le loro rivendicazioni».Dalle ore 10,30 si è svolto un presidio in via San Francesco sotto la sede ESU di Padova dopo di chi i lavoratori si sono trasferiti, verso le ore 11.30, circa sotto la Prefettura. Lì sono state consegnate e protocollate le oltre 400 firme degli studenti ospiti delle residenze «che esprimono solidarietà a questi lavoratori che percepiscono uno stipendio che è al di sotto della soglia di povertà».

Spiegano i lavoratori: «Il nuovo contratto ha comportato una drastica riduzione del nostro stipendio: oggi percepiamo uno stipendio lordo di 950 euro». Lo studio dell'avvocato Ettore Squillace si sta occupando in termini legali della vicenda. Il direttore dell’Esu, Ferrarese, al quale sono state consegnate le firme e spiegate le ragioni dei lavoratori, ci ha tenuto precisare che l’ente ha poche responsabilità riguardo la situazione dei lavoratori «Non ci riteniamo responsabili di questa situazione, l’appalto non lo abbiamo sottoscritto noi. Siamo costretti ad aderire per legge. Noi non abbiamo potuto mettere bocca sull’accordo che anzi è stato controfirmato da diverse importanti sigle sindacali».