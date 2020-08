Contributi abbattimento barriere architettoniche: Pozzonovo primo a ricevere il contributo

Il Comune di Pozzonovo, tra i municipi padovani, è risultato primo nella graduatoria regionale che ripartisce finanziamenti per opere di interesse locale immediatamente cantierabili e di importo inferiore ai 200.000 euro.

Soddisfazione

Il sindaco Arianna Lazzarini ha così commentato: «E’ una grande soddisfazione per un comune piccolo come il nostro, aver partecipato al bando regionale ed aver ricevuto un consistente contributo per un progetto sociale cui teniamo moltissimo».

Regione

Dalla Regione Veneto arriveranno infatti 24.000 euro che permetteranno di intraprendere e completare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza di marciapiedi lungo le principali strade del territorio. «Altri 20.000 euro necessari per chiudere l’opera saranno messi dal Comune – dichiara Lazzarini –; in questo modo realizzeremo qualcosa di davvero fondamentale per le persone con disabilità che transitano lungo le nostre strade, e anche per i genitori con passeggini e carrozzine. L’abbattimento delle barriere architettoniche era tra i punti del nostro programma elettorale e lo stiamo realizzando passo dopo passo».