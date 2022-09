Contributi per rincari energia: ancora pochi giorni per richiedere bonus di 300euro

Ci sono ancora pochi giorni per presentare domanda di contributo comunale che l’Amministrazione di Albignasego ha messo a disposizione dei residenti contro il caro bollette: venerdì prossimo 30 settembre alle ore 12 scadrà il tempo messo a disposizione per presentare l’istanza. Attualmente sono poco meno di 300 le richieste presentate; c’è la possibilità ancora per una quarantina di famiglie, nuclei collettivi o singoli, per candidarsi a ricevere il bonus a fondo perduto.

Energia

«I forti rincari del settore energetico, hanno pesantemente messo in difficoltà alcune fasce della popolazione – l’osservazione del sindaco Filippo Giacinti -, pertanto come Amministrazione abbiamo stanziato una somma complessiva di 100 mila euro che permetterà di erogare un contributo di 300 euro a ciascuna delle 330 famiglie in possesso dei requisiti fissati dal bando. Questo è uno strumento che non sarà sufficiente a ristorare completamente, perché le bollette sono rincarate enormemente e gli aumenti energetici hanno avuto pesanti ripercussioni sull’intera economia, interessando anche i beni di prima necessità. Tuttavia crediamo fosse necessario dare un concreto segnale di supporto alle persone più fragili».

Fragili

La domanda va presentata online oppure, per le persone con più di 65 anni, è stata introdotta la possibilità della delega o di presentare la documentazione cartacea: «Il contributo vuole essere un aiuto soprattutto per le persone con più di 65 anni d’età e i “fragili” - aggiunge Anna Franco, assessore alle Politiche sociali -, pertanto la possibilità di presentare domanda cartacea o attraverso delega, vuole dare una risposta e agevolare proprio questa categoria di utenti che spesso sono i meno pratici con gli strumenti informatici».

Sportello

Per tutti coloro che avessero difficoltà a utilizzare il computer inoltre, il Comune mette a disposizione gratuitamente il personale dello Sportello Famiglia al numero 049-8627770 il lunedì dalle ore 11.30 alle 13.30, e il giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 per la compilazione della domanda digitale. Rimangono ugualmente attivi per qualsiasi informazione e supporto i consueti riferimenti telefonici dei Servizi sociali e alla persona (049-8042204, 049-8042256, 049-8042257, 049-8042284). Possono presentare domanda i cittadini titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas con tariffa variabile, nonché del conto corrente sul quale sarà accreditato il contributo. L’unità immobiliare a cui si riferiscono le bollette deve essere l’abitazione principale e corrispondere all’indirizzo di residenza del richiedente.

Bando

Inoltre il bando stabilisce degli indicatori di reddito (ai fini IRPEF 2021): se il nucleo è monoreddito, questo non deve essere superiore a 15 mila euro, con l’incremento di 10 mila euro per ogni figlio fino ai 25 anni compresi e per ogni componente con più di 65 anni senza pensione o con pensione sociale minima. Se il nucleo familiare ha due o più fonti di reddito, la somma complessiva non deve essere superiore a 25 mila euro, con incremento di otto mila euro per ogni figlio oltre il primo e fino ai 18 anni compresi e per ogni componente con più di 65 anni senza pensione o con pensione sociale minima.

Graduatoria

La graduatoria sarà elaborata dando la priorità, nell’ordine: alle persone di età maggiore o uguale a 65 anni e poi ai nuclei familiari monoreddito, con precedenza ai nuclei familiari vedovi. In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Per la compilazione della domanda disponibile all’indirizzo https://servizi.comune.albignasego.pd.it/portal/servizi/moduli/30/modulo, pubblicato nella news del Comune, è necessaria l’autenticazione digitale tramite SPID o CIE, oltre ai dati relativi alla composizione della famiglia, gli importi reddituali, l’IBAN, copia delle fatture per le quali si richiede il contributo.

Casi

I casi di esclusione della domanda, oltre alla mancanza dei requisiti e del rispetto di modalità e tempi, riguardano anche i casi per i quali sia già stato erogato un contributo per lo stesso motivo e coloro che che non risultano in regola con i pagamenti dei tributi comunali a favore del Comune di Albignasego.