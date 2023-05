Contro truffe e raggiri, al via una campagna del Comune

Una campagna di comunicazione per aiutare i cittadini, in particolare gli anziani, a tutelarsi da truffe e raggiri per strada, al telefono e a domicilio. «Il fenomeno delle truffe - afferma il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello - sembra ormai una piaga senza fine. Vittime ne sono soprattutto gli anziani, ma non solo. Per questo con il Comune partiremo con una campagna di informazione per far conoscere ai cittadini quali sono le truffe più diffuse in modo che abbiano gli strumenti per riconoscere e difendersi».

Campagna

La campagna partirà ufficialmente giovedì 4 maggio, alle 18, con un incontro presso il centro Gino Strada, in via Diocleziana, 4 organizzato dall’Arma dei Carabinieri assieme al Controllo di Vicinato. Il maresciallo Giuseppe Frazzetto, comandante stazione dei Carabinieri darà una serie di suggerimenti per tutelarsi da truffe e raggiri; Giorgio Tripodi, referente del controllo di vicinato per Montegrotto Terme spiegherà come aderire a questo importante servizio e il sindaco di Riccardo Mortandello illustrerà la campagna sociale predisposta dal Comune.

Auser

L’incontro è organizzato con il supporto dell’Auser. «È importante - afferma la vicesindaca con delega al Sociale Elisabetta Roetta - questa azione di informazione e sensibilizzazione anche per non far sentire soli gli anziani che si trovano di fronte a situazioni che spesso non sono in grado di comprendere e quindi di affrontare. Succede che, a volte, si rivolgano ai servizi sociali perché non sanno come uscirne ed è per questo che come istituzioni dobbiamo tutti insieme aiutarli e far sentire loro il nostro sostegno».

Truffe

«Le truffe - spiega il sindaco Mortandello - hanno modalità molto ricorrenti. È notizia di cronaca recente il furto di un rolex dopo un abbraccio. E’ una tecnica collaudata, con un copione preciso: una donna aggancia l’anziano facendo complimenti, spesso lasciando intendere un approccio di tipo sessuale. Attraverso l’abbraccio riesce a sfilare abilmente l’orologio di ingente valore al polso della vittima. Acquisito l’orologio si allontana velocemente facendo perdere le sue tracce. Ma ci sono tante altre modalità: il finto avvocato che chiede una cauzione per il rilascio di un congiunto che sarebbe in difficoltà, il finto tecnico del Comune che si presenta a domicilio adducendo un pericolo di esplosione invita i residenti a riporre i movibili in oro in frigorifero e approfittando di un momento di distrazione, se ne impossessa dandosi poi ad immediata fuga. Grazie all’aiuto dei carabinieri giovedì illustreremo queste modalità che è importante conoscere per non cadere nel tranello».