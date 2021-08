Convocato il Cosp per sciogliere i nodi su utilizzo Green Pass

Alle 10 di giovedì 12 agosto convocato in Prefettura il Cosp, ( Comitato Ordine e Sicurezza) in vista del week end di Ferragosto. Convocati al tavolo l'assessore Bonavina e i responsabili delle forze dell'ordine.

Green Pass

«Ci sono sul tavolo gli argomenti che riguardano la presa visione della circolare del Ministero sull'utilizzo del Green Pass e affronteremo chiaramente la situazione per quanto riguarda il week end che ci aspetta», ha commentato l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. «Trovo molto positiva questa stretta collaborazione che c'è tra istituzioni e forze dell'ordine. Particolarmente importante il fatto che ci troviamo per chiarire quelle che si sono dimostrate come criticità riguardo l'utilizzo del green pass in modo da poterlo rendere sempre più semplice e chiaro quali sono le modalità di utilizzo. Prendere in visione tutti insieme la nuova circolare del Ministero è sicuramente molto utile per tutti, anche per evitare polemiche inutili che contribuiscono solo a creare confusione».