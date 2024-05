Corsa a sindaco, ecco la lista “Trebaseleghe che vogliamo”

Sarà la lista civica “Trebaseleghe che vogliamo” a sfidare alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno l’amministrazione uscente. Il nuovo progetto, che nasce sulle orme delle precedenti esperienze civiche di centro-sinistra, «mira a proporre nuovi temi, idee e persone nella comunità di Trebaseleghe, sorge alcuni mesi fa dall’ascolto attivo e dallo scambio di idee di un gruppo di cittadine e cittadini che non si rassegna ad una Trebaseleghe governata da quindici anni dalle solite persone. L’obiettivo è proporre a Trebaseleghe un progetto politico nuovo e organico, che guardi al futuro e che metta al centro tutta la comunità e in particolare le giovani generazioni».

"Trebaseleghe che vogliamo” si presenterà alle elezioni guidata dalla giovanissima candidata sindaca Agnese Pellay, 24 anni di Trebaseleghe, da anni impegnata nell’associazionismo, nel volontariato e nella politica locale, la persona giusta dotata di un’energica visione del futuro e dalla giusta empatia, che si è proposta come rappresentante di un nuovo modo di fare politica nel territorio: attraverso l’ascolto attivo della popolazione, l’inclusione sociale e la trasparenza politica. A sostegno di Agnese 12 candidate e candidati: Beatrice Busolin, Mattia Antonello, Monica Scattolin, Eleonora Dandolo, Simone Vecchiato, Enrico Salvador, Andrea Chiariotti, Alberto Fassinato, Paolo Leibanti, Giuliano Martinato, Edda Merlo, Mariella Pesce.

«Per noi Agnese, una delle più giovani candiate alla carica di prima cittadina del nostro comune, rappresenta la persona adatta per guidare questo nuovo progetto politico che pone al centro il gruppo e non le singole persone e che mira a proporre alla comunità di Trebaseleghe tante idee che sono protagoniste del nostro programma elettorale: partecipazione politica e cittadinanza attiva, trasparenza amministrativa, attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, inclusione sociale, cultura e associazionismo e ai bisogni di una comunità in cambiamento», fanno sapere con una nota dalla lista civica. «Tanti i temi e le idee su cui la nostra lista civica vuole aprire un dibattito attivo tra tutte e tutti coloro che hanno a cuore il bene di Trebaseleghe. Il nostro programma si articola in 5 macroaree (Territorio, Ambiente, Amministrazione, Cittadinanza e Cultura) con diversi sottopunti. Un programma ricco e articolato, che mira a coinvolgere e ampliare la partecipazione».