Corti (Pd): «A Padova le idee sovraniste non convincono. Il modello Giordani ha vinto di nuovo»

«A Padova la destra non sfonda e anzi è ferma complessivamente su percentuali non dissimili da quelle delle recenti elezioni amministrative. Il Pd si conferma il primo partito in città e nel loro insieme le forze che hanno supportato la candidatura a sindaco di Sergio Giordani e che hanno dato vita all’amministrazione superano abbondantemente il 50% dei voti espressi pur con un affluenza di oltre il 72% a differenza del forte astensionismo che aveva caratterizzato la tornata amministrativa». La voce è quella di Franco Corti, segretario cittadino del Pd.

Padova

«In città le idee sovraniste non convincono, e sicuramente la politica del fare e della concretezza del sindaco e della giunta hanno un ruolo decisivo nel mantenere la nostra città un laboratorio dove le idee progressiste e moderate sanno operare insieme e conseguire risultati - prosegue Corti - .Il Pd cittadino di Padova, coi suoi amministratori, sente fortemente la responsabilità di questo risultato, che se da un lato ci conferma come perno del fronte progressista, dall’altro ci spinge a lavorare sempre di più per favorire la concordia e l’unità di intenti programmatica con tutte le forze politiche e civiche che hanno concorso all’elezione del sindaco Giordani. Il Partito Democratico lavorerà per consolidare quello spirito unitario che sta alla base del buon governo della città - chiude il segretario cittadino dem - e opererà nel concreto perché ciò si traduca ogni giorno nel “mettere a terra” quei progetti e quegli interventi e quelle linee programmatiche già premiate dai padovani in giugno e sulle quali oggi più che mai siamo determinati a proseguire».

La divisione

«Sul fronte nazionale c’è una ovvia amarezza e sul risultato delle elezioni, come ha già spiegato il segretario nazionale, il Pd avvierà le sue riflessioni nelle sedi opportune. Su questo tocco solo un aspetto, ovvero che la prima grande lezione che raccogliamo da questa tornata elettorale è che disuniti si perde. Il centro-sinistra che governa nelle grandi città e nelle numerosissime amministrazioni locali, si confronta quotidianamente con i problemi della gente e con la necessità di unire e costruire insieme proposte e risposte politiche. Con questa legge elettorale la mancanza di larghe coalizioni consegna nei numeri in Parlamento un risultato severo per le forze progressiste che hanno retto a fasi alterne i difficili governi di questi anni nonostante le destre e i sovranisti siano minoranza nei voti assoluti».