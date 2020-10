Cosa buttano i padovani? Campagna contro abbandono piccoli rifiuti

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre in città una speciale iniziativa di ricerca, promossa dalla Cooperativa ERICA, in collaborazione con Comune e AcegasApsAmga, per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni.

Due giornate dedicate allo studio del littering a Padova

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre alcune zone della città saranno coinvolte dallo studio promosso dalla Cooperativa ERICA, in stretta collaborazione con il Comune di Padova e AcegasApsAmga, sul fenomeno dell’abbandono dei piccoli rifiuti. La ricerca, già condotta in altre città italiane, arriva a Padova con l’obiettivo di indagare le tipologie e i quantitativi di materiali generati dall’abbandono a terra dei rifiuti da parte della popolazione dei centri urbani. L’iniziativa si concluderà con uno speciale tour di clean-up che si svolgerà mercoledì 7 ottobre nel centro città, preceduto da una giornata dedicata all’analisi merceologica dei rifiuti tramite il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale.

Martedì 7 ottobre saranno condotte dagli operatori della Cooperativa ERICA, affiancati dai tecnici AcegasApsAmga, speciali attività di analisi merceologiche del rifiuto derivante da spazzamento stradale e del rifiuto dei cestini gettacarte provenienti dal centro città. L’obiettivo di tale analisi sarà capire quali e quanti rifiuti vengono maggiormente gettati a terra dai cittadini. Dopo l’attività di analisi, la mattinata di mercoledì 7 ottobre sarà interamente dedicata a una accurata azione di pulizia manuale del centro città che, a partire da piazza Garibaldi, interesserà piazza Cavour, piazza Pedrocchi, via VII Febbraio, per concludersi in via Roma. Anche in questo caso, la finalità sarà quella di scoprire le abitudini dei padovani all’abbandono a terra dei rifiuti. Al fine di favorire l’iniziativa e permettere un’analisi puntuale dei rifiuti raccolti, AcegasApsAmga sospenderà l’attività di spazzamento meccanizzato stradale prevista la sera precedente nelle aree interessate e si occuperà di prelevare i sacchi raccolti dagli operatori di ERICA al termine della loro attività.

Un’iniziativa per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti a terra

Oltre a comprendere meglio il fenomeno dell’abbandono a terra dei rifiuti, l’iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini a evitare questa mala abitudine. Tra i rifiuti più tipicamente abbandonati a terra, si collocano sicuramente i mozziconi di sigaretta. Nel mondo, si stima che ogni anno vengono abbandonate circa 4.500 miliardi di cicche e giornalmente, nella sola città di Padova, sono diverse migliaia le cicche abbandonate a terra. Questo gesto di poco conto è in realtà assai dannoso, con conseguenze negative per la pulizia di strade e fognature, poiché molto spesso i mozziconi finiscono per intasare caditoie e tombini, oltre ad essere particolarmente inquinanti. Agire correttamente nel conferimento dei piccoli rifiuti rappresenta una piccola azione che può favorire un grande risultato: una buona pratica per la cura della città e dell'ambiente.

Educazione ambientale

«Sinergia tra Enti e Istituzioni per sensibilizzare la cittadinanza da un lato ma anche per raccogliere dati importanti volti ad orientare le nostre politiche di educazione ambientale – dichiara l’Assessore all’Ambiente Chiara Gallani - Ringrazio AcegasApsAmga ed Erica per essersi fatti promotori di questa iniziativa. Con questa azione, apriamo, letteralmente e pubblicamentde, i nostri sacchetti dei rifiuti per guardare da vicino e assieme come gestiamo quello che ognuno di noi scarta. Una città più pulita, un ambiente più sostenibile, partono dai piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi».