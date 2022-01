Cartelloni imbrattati, Zanon attacca Giordani: «Sindaco vaccinato, cartellone strapagato»

«Le ingiurie e le minacce vanno sempre condannate. Ma prima di moltiplicare per tre gli sforzi di comunicazione il Comune e il prossimo candidato sindaco della sinistra padovana chiarisca quanto costa e chi paga questa continua presenza sui manifesti di Sergio Giordani: non vorrei che tra pochi mesi sugli stessi spazi strapagati con i soldi di tutti trovassimo la stessa faccia che invita al bis»: non le manda a dire Raffaele Zanon, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, che replica così al sindaco di Padova dopo che alcuni cartelloni relativi alla campagna vaccinale sono stati imbrattati da No Vax.

Aggiunge Raffaele Zanon: «Abbiamo contato almeno 24 affissioni 6x3 e altrettante di grande formato con l'immagine del futuro ricandidato. Ai padovani Sergio Giordani aveva promesso, presentandosi al Pedrocchi in una conferenza stampa pomeridiana in sala verde, di impegnarsi per un solo mandato. È bene ricordare anche questo quando avrà l'avventura di pagare di tasca propria la prossima affissione elettorale. Suggerisco lo slogan: scusate, mi ero scordato il richiamo».



