Cartelloni imbrattati in città, Giordani tuona: «Non ci faremo intimidire dalla follia No Vax!»

«Non ci faremo intimidire dalla follia No Vax!». Lo esclama con tono stentoreo il sindaco di Padova Sergio Giordani dopo che due dei maxi cartelloni pubblicitari con la campagna di comunicazione creata dal Comune sulla vaccinazione anti-Covid sono stati imbrattati da ignoti

Giordani

Prosegue Giordani sulla propria pagina Facebook: «Vaccini e prudenza sono la nostra unica speranza per un futuro di libertà, per un domani libero dalla pandemia, dall’ansia e dalle restrizioni. Il Comune moltiplicherà per tre gli sforzi per informare i cittadini e rinnovare l’appello a vaccinarsi e farlo presto».