Covid, Peghin: «Sì ai vaccini e sì al Green Pass, no a polemiche becere e veramente di basso livello»

«Sono vaccinato con tre dosi e indosso quotidianamente la mascherina»: inizia così la puntualizzazione di Francesco Peghin, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali, dopo che lunedì 14 marzo, alla presentazione della coalizione, è spuntato a sorpresa Umberto Carriera, rappresentante veneto di "Io apro", movimento nato durante il Covid e che aveva visto alcuni titolari di pubblici esercizi riunirsi per andare contro le restrizioni.

Peghin

Aggiunge Peghin: «In ogni tavolo del mio punto elettorale ci sono contenitori di gel disinfettante. Ho contribuito nel marzo del 2020 ad acquistare attrezzature mediche per l'Azienda ospedaliera di Padova, in prima linea nella lotta al Coronavirus, consapevole che bisognava salvare il numero maggiore possibile di vite. Non accetto lezioni morali da nessuno. Tanto meno da un partito, il Partito democratico appunto, che è stato al Governo proprio nei giorni più bui della pandemia e che quindi ha visto da vicino quanto dolore e quanta sofferenza hanno vissuto gli italiani. Il virus circola ancora e non è stato purtroppo del tutto sconfitto: non mi pare davvero il caso di fare polemiche tanto becere e veramente di basso livello. Il Covid mi ha privato di un amico straordinario e di un medico eccellente: non posso dimenticare il vuoto lasciato dal professor Giuseppe Basso. La persona che a sorpresa si è presentata alla conferenza stampa l'altra mattina non era stata invitata. Di certo la mia storia non incontra la sua storia. È evidente a tutti. Io lavoro per il bene della mia città: tutti possono votarmi, qualsiasi siano le loro idee, purché sostengano il mio programma. E nel mio programma non ci sono parole ambigue né in merito alle vaccinazioni, né a proposito del green pass. A me sta a cuore solo il futuro dei padovani e il rilancio di Padova».