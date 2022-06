Il figlio di Crisanti prende solo 25 voti, il virologo: «E' giovane, le delusioni gli faranno bene»

«Se mi candido alle prossime elezioni? Per il momento non ci penso proprio, è troppo presto per parlarne». Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Andrea Crisanti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Suo figlio, invece, si era candidato a Padova come consigliere comunale di Coalizione Civica, ma ha raccolto solo 25 voti: «Lui ha 23 anni, è andato molto bene perché a quell’età una delusione può aiutare, e molto, a crescere. Fallire da soli è positivo. Personalmente – ha concluso Crisanti a Rai Radio1 - sono contento che a Padova abbia vinto il sindaco Giordani». Poi un flash sulla situazione Covid: «Ci potrebbe essere una nuova impennata prima di settembre, già a luglio, perchè la maggior parte delle persone si sono vaccinate più di sei mesi fa» chiude Crisanti.