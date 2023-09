Crisanti: «Non vincerei mai contro Zaia, ma lui comunque non si può candidare»

Andrea Crisanti non sarà il candidato del Pd centrosinistra per sfidare il centrodestra alle prossime regionali. Nonostante i presupposti e qualche sua dichiarazione in cui si era detto disponibile, l'ex docente dell'Università di Padova, microbilogo e attuale senatore dem, ha fatto un passo indietro. Ospite del programma "Un giorno da pecora", su Rai Radio1, ha risposto alle domande di Giorgio Lauro

Nessuna sfida a Zaia

Il conduttore ha chiesto a Crisanti di confermare la sua disponibilità: «No, è un falso. Ho detto che se il mio partito fosse d'accordo nel candidarmi, vedremo» la sua replica. Ma poi ha continuato parlando di Luca Zaia, diventato nemico numero uno e quasi un'ossessione per lui dopo la vicenda di Vo Euganea e dei tamponi. Alla domanda sull'attuale presidente e se potrebbe batterlo, ha risposto: «Non credo, infatti non mi sono candidato. Ma lui non si potrebbe più candidare», ha detto Crisanti, riferendosi al fatto che al momento c'è ancora il limite dei due mandati consecutivi. Pe Zaia, in realtà, sono già tre. «Non credo sarei in grado comunque di fare il presidente della Regione. Obiettivamente, a malapena riesco a fare il senatore» ha ironizzato Crisanti.