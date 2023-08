Giampietro Rupolo: «La Croce Rossa è pronta ad accogliere ma non è una invasione»

Sarà la Croce Rossa a gestire le palestre che saranno adibite ad accogliere nel totale circa 180 migranti nella provincia di Padova: «Noi stiamo fornendo le brandine, ne possediamo moltissime per le grandi emergenze e probabilmente siamo gli unici così tante in città Ne abbiamo pronte 80 perché in questa prima fase arriva un numero di persone inferiore a quelle per cui ci stiamo organizzando. Non c'è un'invesione in corso», ironizza Giampietro Rupolo, Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della CRI. Perché ci tiene a far comprendere un concetto chiaro. «Non c'è nessun allarmismo da fare, si fermeranno pochi giorni».

Rupolo spiega cosa si sta preparando e precisa una cosa dal punto di vista medico: «Abbiamo dato la disponibilità anche a fornire supporto sanitario anche se va ricordato che se queste persone arrivano dall'hotspot di Lampedusa, queste persone hanno già fatto delle visite mediche. Ci sono 150 dipendenti e 70 volontari della Croce Rossa che garantiscono un servizio sanitario molto buono. C'è sempre assistenza medica presente in loco, viene fatta già una valutazione rispetto allo stato di salute dei migranti che sbarcano e rispetto alla presenza possibile di malattie infettive contagiose. Quelli che arrivano qui non devono quindi essere rivalutati, se vengono da lì come penso». In ogni caso i volontari sono pronti per ogni evenienza: «Noi forniremo comunque assistenza sanitaria e per il tempo della durata di questa accoglienza temporanea prevista per due, tre settimane, noi metteremo a disposizione alcuni volontari per aiutare nella gestione di tutte queste persone». Non è una invasione, lo riadisce anche prima di salutarci: «Evitiamo allarmismi, per questi primi giorni ci attendiamo non più di 30 persone».