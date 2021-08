Croce Rossa, soluzione per un nuova sede

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la concessione dei locali dell’intero primo piano dell’edificio in via Caposeda

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la concessione dei locali dell’intero primo piano dell’edificio in via Caposeda 1 al Comitato locale Terme Euganee della Croce Rossa Italiana. «La prospettiva - spiega il sindaco - è di trovare per questa importante realtà del nostro territorio una nuova sede a loro completamente dedicata. Nel frattempo, in virtù del buon rapporto che abbiamo instaurato e dell’utilità dei servizi offerti, che si sono dimostrati ancor più fondamentale in questi due anni di pandemia, abbiamo deciso di rinnovare la concessione dei locali di via Caposeda in comodato gratuito per la sede operativa del Comitato Terme Euganee della Croce Rossa Italiana”.

Convenzione

In cambio della concessione della sede, la Croce Rossa si impegna ad assicurare la propria presenza in occasione delle manifestazioni pubbliche e degli interventi della Protezione civile, a garantire gratuitamente il trasporto, con ambulanza, di cittadini residenti da e verso i presidi medico ospedalieri dell’Ulss 6 per prestazioni specialistiche e necessità di ricovero e inoltre a svolgere un servizio di sportello informativo e di orientamento al cittadino sui servizi sanitari a carico del servizio sanitario nazionale o erogati privatamente. La convenzione prevede che l'amministrazione comunale si faccia carico degli oneri connessi al funzionamento dei locali (acqua energia elettrica riscaldamento), oltre alla copertura assicurativa.